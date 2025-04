Las "novedosas" fotografías de Leonor en la playa que Casa Real no impidió, pero sí preocupan: "No está en un viaje de recreo o un crucero de lujo"

Esta no ha sido la mejor semana para la Casa del Rey en mucho tiempo. Aunque el lunes todo eran risas por la cara quemada del monarca, tras haber pasado el fin de semana esquiando, el martes, Felipe y Letizia, desayunaron con la noticia de que el rey emérito había "demandado al expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, por expresiones injuriosas, difamantes y oprobiosas" y le reclamaba una indemnización de 50.000 euros que se donaría a Cáritas España. Esa misma mañana Zarzuela se desvinculó de esa denuncia: es "una iniciativa personal" que "no ha sido consultada".

Solo 24 horas después, el miércoles, día de revistas, la portada de Diez Minutos confirmaba lo que llevaba días circulando: su hija mayor, la heredera, había sido fotografiada disfrutando con sus compañeros en una playa de Montevideo (Uruguay) durante una escala de la expedición del buque Juan Sebastían Elcano y esta revista publicaba el extenso reportaje tras adquirirlo, dicen los que saben del mercado de exclusivas, por unos 200.000 euros.

En concreto, las imágenes fueron captadas por dos paparazzi -uno fue descubierto por la Casa Real mientras el otro aprovechaba para disparar las instantáneas- el 6 de marzo en La Mulata, una playa situada en el exclusivo barrio Carrasco de la capital uruguaya, muy cerca del hotel donde la princesa de Asturias y sus compañeros se alojaban. Tras disfrutar de un baño, el grupo se trasladó a un chiringuito cercano para luego volver al hotel en el que se hospedaban y prepararse para la recepción que la Embajada de España tenía preparada para ellos.

¿Una portada histórica?

La portada en la que aparecía la princesa de Asturias en bikini no tardó en acaparar las conversaciones y los debates en tertulias y redes sociales. ¿Cómo se hicieron las fotos? ¿Se pudo impedir su publicación? ¿Qué interés informativo tienen? ¿Han enfadado a sus padres? ¿Es una portada histórica?

"Es una portada novedosa, histórica no creo que sea la palabra. Novedosa, sí, porque no conocíamos esta faceta privada de la princesa y eso siempre llama la atención", apunta Francisco Paniagua, corresponsal de Casa Real en Onda Cero. Efectivamente, histórica no es porque, entre otras cosas, no es la primera vez que un miembro de la familia real española ha sido retratado en ropa de baño: Letizia en bikini fue portada de la revista Hola! cuando fue fotografiada en Mallorca en 2007, y en 2011 Semana publicó unas imágenes de la reina -aún princesa de Asturias- durante unas vacaciones en Grecia con las niñas. Además, en estos días, también se ha recordado la portada de 1987 en la que el rey Felipe aparecía en bañador en las playas de Ipanema y Copacabana, en una escala del Juan Sebastián Elcano.

Coincide Mabel Galaz, periodista y autora del libro Letizia real, en que no tiene nada de histórica la portada y sí de normalidad: "Los reyes sabían que esas fotos existían y sabían que en algún momento iban a salir y no han hecho nada por impedirlo. Yo creo que hay que normalizarlo. Esa chica tiene 19 años, lo normal es que tome cervezas con sus amigos, que tenga noviete o novietes y que vaya a la playa y se bañe en bikini".

"Si algún día esta chica llega a ser la jefa del Estado, reina, a mí lo que me gustaría es que fuera una persona que conociera lo que es la vida del común de los mortales, en este caso de las chavalas de 19 años. Entonces, todo lo que se asemeje a la normalidad va a ser bueno", argumenta la periodista que destaca que lo mejor de Letizia es que sabe lo que es coger el metro y pagar una hipoteca. "Leonor no está en esa situación porque ha nacido en un palacio, pero esa parte de normalidad que pueda tener en su vida me parece que es buena para ella y para todos", confirma.

Los debates alrededor de las fotos

"Lo que sí me molesta de la foto es la cosificación y el debate de sí está gorda o está delgada, si le queda bien el bikini o no y el morbo de sacar a una chica en traje de baño", lamenta Galaz, que cree que en eso no hemos avanzado nada y que, en ese sentido, a lo mejor sí es "una putada" para la princesa.

Este viernes 4 de abril la princesa de Asturias y sus compañeros llegaban a Valparaiso (Chile). GTRES

Al otro lado, Panigua no considera que el que aparezca en bikini tenga que llamar especialmente la atención: "A lo mejor en el siglo pasado puede que sí. Es una chica joven de 19 años que, como una española más, se baña en la playa en bikini. No puede ser de otra manera". Y respecto a otro detalle sobre el que también se está hablando largo y tendido, el de que aparezca rodeada de chicos, Paniagua tiene una contundente explicación: "En el barco van 70 chicos y 8 chicas. Entonces, claro, es lógico que aparezca rodeada de chicos porque son compañeros en su inmensa mayoría".

Los dos periodistas aseguran que sus padres hubieran preferido que esas imágenes no hubieran salido a la luz, pero tampoco han hecho nada por impedirlo, aunque se informó a los periodistas que habitualmente cubren Casa Real de su existencia. "Desde el entorno cercano a la princesa siempre insisten en que ella tiene una vida centrada en su formación académica, que no hay ningún tipo de relación especial con nadie, ni cosas así...", revela el cronista de Onda Cero, que apunta a que la causa del malestar sea el que esto desvirtúe el trabajo y el esfuerzo de la princesa a bordo del Juan Sebastián Elcano.

La reacción de Felipe y Letizia

"Sus padres no quieren que, porque haya bajado a la playa un par de horas y le hayan sacado unas fotografías, se piense que está en un viaje de recreo o un crucero de lujo. Nada más lejos de la realidad; es un crucero de formación donde tienen muchas asignaturas, muchas horas de estudio, que colaboran con proyectos científicos... Tienen derecho a tener sus ratos de ocio y en un sitio tan paradisiaco como ese es lógico que vayan a la playa, como lo haríamos cualquiera", explica.

"¿Que lo que más le preocupa es que alguien pueda pensar que su hija está en un crucero pasándoselo bien? Pues, probablemente. La tía se lo está currando, creo que lo está pasando fatal con los mareos, que es muy duro lo de Elcano. Conociendo a Letizia sé que esto es lo que de verdad le ha molestado, más que lo del bikini", puntualiza la que fuera periodista de El País.

Letizia y Felipe en el puerto de Cádiz en el momento de despedirse de Leonor, ya embarcada en el Juan Sebastián Elcano. Europa Press via Getty Images

Y aunque mucho se ha especulado sobre lo que ha podido o no enfadar a sus padres, ¿qué puede haber pensado ella, la protagonista? "Hasta ahora había había vivido una especie de inocencia. Ahora ya se ha dado cuenta de que sus actos privados también tienen repercusión, aunque ella no quiera. Supongo que empezará a tener cuidado y precaución, pero sobre todo porque se pueda desvirtuar su trabajo. Pero vamos, eso no quita que no vuelva a bañarse o no vuelva a salir a tomar una hamburguesa con sus compañeros", considera Francisco Paniagua.

El peligro de la persecución

"Ella es muy tímida y creo que le habrá dado apuro. Ella es muy vergonzosa, hubiera preferido no salir, pero tampoco creo que sea ningún drama", añade Mabel Galaz. "Leonor sabe que si se pone en la playa en bikini se expone a que le puedan hacer una foto. Sí que me pareció mal que el centro comercial de Chile distribuyera las fotos de unas cámaras de un circuito cerrado porque ella estaba en un sitio privado, pero si tú vas a una playa te pueden pillar, y si te pillan, te han pillado", esgrime confirmando que no cree que tomen medidas para que no vuelva a pasar ni que deban tomarlas, y que "lleva la seguridad que tiene que llevar".

Sí que ambos expertos en Casa Real alertan del verdadero peligro: que se caiga en una persecución todo el tiempo. "Todo lo que tiene que ver con ella llama la atención y se busca la foto porque se sabe que eso es un negocio. Pero si allá donde vaya está lleno de paparazzis para pillarla en el renuncio más mínimo, eso ya no es no es bonito", denuncia el periodista.

"Creo que hay que normalizarlo, pero insisto, que la dejen en paz, que hace lo que hace una chavala de 19 años, que estamos en el siglo XXI, que la dejen", concluye la autora de Letizia Real