Las palabras de Alejandra Herranz al ganar el Ondas 2025 a Mejor Comunicadora dejan claro lo que opina sobre el premio

Los Premios Ondas 2025 se entregan el miércoles 26 de noviembre en una gala que tiene lugar en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona. Pero un mes antes de ese momento, Iñaki Gabilondo se ha encargado de dar a conocer la lista de ganadores y ganadoras de la 72 edición de estos galardones.

Una de las premiadas ha sido Alejandra Herranz, Ondas 2025 como Mejor Comunicadora. El motivo de la distinción han sido "su honestidad, empatía y frescura ante las cámaras", lo que hacen de ella una presentadora "cercana y creíble".

"Desde que asumió la conducción del Telediario 1 de TVE, ha mantenido la solidez del informativo en una franja horaria tremendamente competitiva. Es más que una conductora de televisión. Ella vertebra la redacción, donde empieza todo, donde está el periodismo", ha destacado el jurado que le ha otorgado el Ondas 2025 a Mejor Comunicadora.

Alejandra Herranz en un acto de El País en enero de 2025. Europa Press via Getty Images

¿Cómo se lo ha tomado Alejandra Herranz? A tenor de lo que ha declarado tras conocer que había recibido el galardón, con mucha emoción. "Estoy de todos los colores. Me voy a poner a llorar", señaló en conversación con Carles Francino en el programa La Ventana de Cadena SER.

La emoción de Alejandra Herranz desde Picanya

"Me pillas en Picanya porque estamos haciendo reportajes para el especial del Telediario sobre la DANA un año después. Me voy a poner a llorar. Todo cobra como una dimensión, como un sentido, como una emoción que va mucho más allá de lo que yo me esperaba. Porque recibirlo aquí, que es donde estábamos hace un año, viendo una cosa que es inexplicable me sobrecoge todavía más, me emociona muchísimo", añadió Herranz.

"Los que hemos hecho mucha calle antes de ponernos delante de un cámara en un plató, sabemos lo importante que es estar donde pasan las cosas. Cuando estoy en el plató intento hacer lo mismo, comunicar como si estuviera allí, pero no tiene nada que ver como cuando pisas la calle y estás donde tienes que estar. Esto es algo que reivindico", finalizó la presentadora, amante de su oficio y muy orgullosa de haber sido reconocido con el Ondas a Mejor Comunicadora.