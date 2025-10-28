El Gran Wyoming se emociona en directo tras recibir el Ondas a mejor comunicador: "La vida es un trabajo en equipo"

Los Premios Ondas 2025 han reconocido la labor como comunicador de El Gran Wyoming galardonándole con uno de sus trofeos por "su buen hacer, compromiso y valentía" al frente de uno de los programas con más recorrido de la televisión: El Intermedio, en LaSexta.

Poco después de conocerse el fallo del jurado, Wyoming ha intervenido en directo en La Ventana. El presentador, con un tono mucho más pausado y emotivo de lo habitual ha agradecido el premio, pero ha querido recordar que él solo es la cara visible de un gran equipo: "Yo siempre he sido el que empuja la tarta en la boda", comenzaba diciendo a Carles Francino. "Todavía ni siquiera me han venido a buscar, y ya hay un equipo de casi 83 personas que lleva desde las diez de la mañana trabajando. Cuando llego, solo leo lo que me han escrito y me dicen a mí el: ‘Ole tus huevos’", reconocía entre risas.

El comunicador ha insistido tras restar importancia a su figura que el premio es de todos los que hacen El Intermedio: "Me alegra muchísimo porque saben que es suyo y que siempre lo he sentido así", reconocía con una voz quebrada.

"Me estoy viniendo abajo. Me alegro mucho por todos los que hacemos el programa. La vida es un trabajo en equipo. Yo me emociono mucho de pensar que ellos saben que es de todos", ha expresado refiriéndose a su equipo de La Sexta.

"Por una vez tengo que decir lo que pienso, porque no creo que me den otro Ondas", ha terminado bromeando para romper la tierna atmósfera que se había creado en el programa vespertino de Cadena SER.

Licenciado en Medicina, músico y humorista, Wyoming ha recorrido todos los formatos posibles, desde Caiga quien caiga hasta El peor programa de la semana, censurado por TVE en 1993. Su trayectoria está marcada por la defensa de la libertad de expresión y por una mirada incómoda pero necesaria sobre la política y los medios.