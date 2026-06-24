Las personas mayores que limitan sus posesiones no se están preparando para el final, sino que están realizando uno de los actos de amor más antiguos que existen

Vaciar cajones, regalar objetos familiares o decidir qué hacer con pertenencias acumuladas durante décadas suele interpretarse como una señal de despedida. Sin embargo, especialistas en psicología sostienen que, para muchas personas mayores, este proceso responde a una motivación muy distinta: cuidar de quienes quedarán atrás.

Lejos de ser un gesto de resignación, la reducción progresiva de posesiones puede convertirse en una muestra de afecto y responsabilidad hacia hijos, nietos y otros familiares. Quienes han vivido la experiencia de tener que vaciar la casa de sus propios padres conocen el impacto emocional y práctico que supone enfrentarse a una vida entera condensada en objetos, recuerdos y documentos.

Por ello, muchas personas de edad avanzada comienzan a organizar sus pertenencias de forma gradual. Fotografías, herramientas, joyas, ropa de cama o recuerdos familiares pasan poco a poco a manos de las personas a las que desean entregarlos. En ocasiones, incluso acompañan estos objetos con explicaciones o historias que ayudan a preservar su significado.

Aunque algunos familiares interpretan este comportamiento como una preparación para el final de la vida, los expertos señalan que esa percepción no siempre refleja la realidad. Para muchas personas mayores, el objetivo principal no es centrarse en su propia ausencia futura, sino facilitar las cosas a quienes tendrán que gestionar su legado material y emocional.

Desde la psicología, esta conducta se relaciona con el concepto de “generatividad”, definido por el psicólogo Erik Erikson como la necesidad de contribuir al bienestar de las generaciones futuras. En esta etapa vital, el deseo de transmitir experiencias, recuerdos y enseñanzas puede expresarse también a través de los objetos que forman parte de una historia personal.

Los especialistas destacan además que decidir qué conservar, regalar o descartar implica un importante ejercicio de reflexión. Cada pertenencia suele estar ligada a experiencias, vínculos y momentos significativos, por lo que el proceso requiere revisar la propia trayectoria vital y dar sentido a los recuerdos acumulados con el paso de los años.

Otro aspecto que subrayan los expertos es que esta práctica puede reducir la carga emocional que afrontan las familias tras una pérdida. Cuando la organización de los bienes se deja para después del fallecimiento, los familiares suelen encontrarse con decisiones complejas en un momento especialmente delicado. En algunos casos, incluso pueden surgir conflictos por objetos de escaso valor económico pero con una fuerte carga sentimental.

Los objetos también cuentan historias

Más allá de su valor material, muchos de los objetos que se entregan a familiares o amigos actúan como transmisores de recuerdos. Una fotografía antigua, una herramienta de trabajo o una joya heredada pueden conservar historias que, de otro modo, podrían perderse con el tiempo.

Por eso, los expertos consideran que este proceso no consiste únicamente en ordenar una casa. También es una forma de compartir experiencias, reforzar vínculos familiares y dejar una huella emocional en las generaciones futuras. Para muchas personas mayores, regalar aquello que ha formado parte de su vida es una manera silenciosa de seguir cuidando de los suyos.