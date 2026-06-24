Más Madrid Alcorcón elige a su candidato para 2027: Manuel San Pastor y Trinidad Castillo competirán en primarias

Más Madrid en Alcorcón cerraba este martes su proceso de primarias para decidir quién será el candidato que luche por la alcaldía del municipio en los comicios del próximo mayo. Por una parte, Manuel San Pastor encabeza la lista de 'Alcorcón en Marcha' y Trinidad Castillo, actual portavoz de Más Madrid en la localidad, hace lo propio con la lista 'Más Alcorcón'.

Manuel San Pastor, ampliamente reconocido por su labor en defensa del derecho a la vivienda y su vinculación con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), ha señalado que el proyecto de su candidatura a la alcaldía de Alcorcón nace con la vocación de convertirse en “la casa común de las buenas gentes alfareras que quieren políticas verdes, feministas y de justicia social, con una mirada muy crítica a la situación actual de la vivienda en Alcorcón”.

La candidatura plantea la lucha por los DDHH en Alcorcón y el derecho a la vivienda así como fortalecer la relación con el tejido asociativo de la ciudad, mejorar la coordinación entre la acción institucional y el trabajo de base de la organización, así como construir amplios espacios de colaboración con otros sectores progresistas para seguir impulsando la transformación del municipio.

Con el lema 'Alcorcón en Marcha', el equipo liderado por Manuel San Pastor reivindica una candidatura progresista en Alcorcón, abierta, conectada con la realidad de los barrios y preparada para seguir impulsando la transformación social y política de la ciudad.

Por su parte, la actual portavoz de Más Madrid en el municipio, Trinidad Castillo, encabeza la lista 'Más Alcorcón' con el objetivo de dar continuidad al proyecto "progresista, verde y feminista que surgió en 2019. "Estamos desarrollando desde hace casi cuatro años en el Gobierno Municipal", ha señalado.