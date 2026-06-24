Liberados los diez activistas del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla detenidos en Libia, incluida la periodista española Alicia Armesto

Los diez activistas del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla (GSF) detenidos en Libia hace 30 días, entre los que se encuentra la periodista española Alicia Armesto, han sido, por fin, liberados, tal y como ha anunciado este miércoles la organización a través de un comunicado. "Aunque celebramos su libertad, que quede absolutamente claro: no habrá salida silenciosa, ni amnesia, ni normalización de la brutalidad sin ley infligida a estos defensores pacíficos de los derechos humanos", han advertido.

Todos estos voluntarios, entre los que hay periodistas, médicos o educadores, fueron interceptados el pasado 24 de mayo "en un acto calculado de secuestro patrocinado por el Estado" libio. Aquel día, los diez se acercaron a un checkpoint cerca de Sirte para negociar un paso seguro del convoy, que buscaba dirigirse a Gaza. Allí, "fueron forzados a subir a furgonetas sin identificar y desaparecieron durante días". Desde la GSF denuncian, además, que fueron engañados ya que se les obligó "a subir a una aeronave bajo el falso pretexto de una deportación", cuando en realidad se les trasladó "a un lugar secreto aislado controlado por la Agencia de Seguridad Interna (ISA), una fuerza brutal bajo la autoridad de facto de las Fuerzas Armadas Árabes Libias (LAAF) de Khalifa Haftar".

Antes de la detención de estos diez activistas, otro voluntario tunecino de la Global Sumud Flotilla "fue secuestrado por la inteligencia libia mientras regresaba a su casa en Túnez", el 19 de mayo. Estuvo desaparecido durante 19 días, antes de su liberación el 7 de junio. Durante todo ese tiempo, "sufrió un trato degradante e inhumano que equivale a tortura". Entre otras cosas, estuvo "incomunicado, con los ojos vendados, golpeado y sometido a una intensa presión psicológica e interrogatorios sobre su solidaridad con Palestina y su participación en el convoy terrestre".

Del mismo modo, los diez voluntarios detenidos fueron también "despojados de sus derechos humanos fundamentales". No solo permanecieron desaparecidos e incomunicados durante días, sino que además se les impidió contactar con abogados y familiares. "Se les obligó a llevar los ojos vendados cada vez que salían de sus celdas, se les obligó a firmar documentos sin asesoramiento legal y sin permitirles leer su contenido, y fueron sometidos a violencia física e intensos interrogatorios centrados en sus actividades humanitarias y su trayectoria política". Como protesta ante esta situación, los activistas iniciaron una huelga de hambre seca (no comer ni beber) "que llevó sus cuerpos al borde del fallo orgánico".

Para los organizadores de la Global Sumud Flotilla, la detención de estos voluntarios no es "arbitraria", sino que responde a una "aplicación extraterritorial del asedio genocida a Gaza". Este hecho, sumado al asalto en aguas internacionales de la flotilla marítima, "deja claro que el asedio ilegal se ha expandido en una arquitectura global de contención, una proyección de la doctrina del Gran Israel a través de fronteras soberanas, facilitada y ejecutada por la Unión Europea y Estados árabes del Norte de África". Para sustentar estar acusaciones, desde la GSF aluden a "informes creíbles" que detallan cómo "las autoridades egipcias ejercieron presión política directa sobre las autoridades gobernantes libias para impedir el paso del convoy".

La Global Sumud Flotilla ha iniciado ya acciones legales para denunciar estos actos, como comunicaciones formales a diferentes organismos de la ONU y de la Unión Africana. En sus denuncias, "detallan violaciones graves del derecho internacional, incluyendo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, las Reglas Nelson Mandela y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión de la ONU".

Como sucede cada vez que se logra la liberación de activistas propalestino, desde la GSF han llamado la atención sobre "los miles de presos políticos y rehenes palestinos que enfrentan tortura sistemática y detención administrativa, así como sobre todos los palestinos que continúan sufriendo el genocidio, la limpieza étnica y el apartheid llevados a cabo por el régimen israelí". "El movimiento Global Sumud Flotilla continuará movilizando a millones en todo el mundo hasta que se rompa el asedio, se desmantele la ocupación y Palestina sea libre", han concluido.