Lorenzo Milá dice ahora cómo fue trabajar con Letizia en TVE: "La conocí en redacción..."

El histórico periodista de RTVE, Lorenzo Milá, ha hablado para la agencia Europa Press de cómo fue trabajar con la reina Letizia en la redacción de la cadena pública cuando se cumplen 22 años de su compromiso con Felipe VI.

Letizia era por entonces presentadora del informativo y Milá era presentador de La2 Noticias, justo después volvió a ser corresponsal para el medio en en Washington D. C y en Nueva York.

Ahora, Milá, hermano de la también periodista Mercedes Milá, ha hablado de la reina Letizia pero de su labor como profesional de la comunicación. Lo primero que ha dicho es que la que trabajó más con ella fue su mujer Sagrario Ruiz de Apodaca: "La conocí en la redacción. Era una mujer como la reina que vemos. Una mujer perfeccionista, intensa, muy comprometida con lo que hace".

"Tenemos mucha suerte con estos reyes. Con ella y con él. Ella es una mujer cariñosa y cálida, aunque a veces no lo parezca porque se viste o se maquilla de una forma un poco fría, pero, al contrario, es una mujer, y lo vimos en el funeral de Estado en Valencia. Es una mujer que se acerca mucho", ha añadido.

"Es una perfeccionista"

Por último ha comentado que es una mujer "exigente completamente": "Es una perfeccionista. Es una gran profesional y aquí, en su reinado, ha aplicado esa misma forma de ser".

El último mensaje sobre la monarquía de Lorenzo Milá fue igual de positivo que este y lo hizo con motivo de los premios princesa de Asturias, celebrados en Oviedo el pasado 25 de octubre.

"Respeto, convivencia, empatía, tolerancia, suma de diferentes, cooperación... Mensajes muy relevantes y oportunos", dijo el reputado periodista, sumando miles de visualizaciones en el tuit publicado en su perfil oficial de X, junto a una foto del rey junto a la heredera al trono, la princesa Leonor.