Lorenzo Milá saca un breve y directo análisis sobre lo ocurrido en los Premios Princesa de Asturias
"Mensajes relevantes y oportunos".

La familia real en los Premios Princesa de Asturias.GTRES

Tras los Premios Princesa de Asturias, celebrados en el Teatro Campoamor de Oviedo, han sido numerosas las reacciones analizando la gala de principio a fin y algunas voces conocidas del mundo de la televisión y del periodismo en general han sacado sus propias conclusiones sobre qué les ha parecido la gala.

Uno de ellos ha sido el periodista español Lorenzo Milá, conocido por su extensa carrera dentro de Televisión Española, siendo corresponsal tanto en Washington (EEUU) como Roma (Italia), y presentador durante cinco años de Telediario 2. En 2025 fue galardonado con el IX Premio Santiago Castelo a la Trayectoria Periodística.

Milá ha sido muy breve en su análisis de lo que ha sido la gala de los Princesa de Asturias, pero descrita de forma que deja muy claro lo que piensa de ella y lo que ha podido significar.

"Respeto, convivencia, empatía, tolerancia, suma de diferentes, cooperación... Mensajes muy relevantes y oportunos", ha descrito el reputado periodista, sumando miles de visualizaciones en el tuit publicado en su perfil oficial de X.

Leonor dedica una carta a cada premiado

La princesa Leonor, que cada año toma más relevancia en estos aclamados premios desde que debutara en 2019, ha optado por un discurso poco convencional dentro lo que está acostumbrada la monarquía en España. Tal fue así que dedicó brevemente un mensaje a su padre "boomer" y a su madre "de generación X".

De hecho, ha dedicado una carta a cada uno de los galardonados de este año, desde Eduardo Mendoza hasta Serena Williams, pasando por Mario Draghi, Mary-Claire King, Byung Chul, Douglas Massey, Antonio Saborit y Graciela Iturbide.

Otros periodistas como Rosa Villacastín también han dejado claro lo que piensa de la princesa Leonor: "Qué seguridad durante su discurso, qué fuerza, qué orgullosos sus padres, el futuro de la corona está asegurado con esta mujer, de gran personalidad".

