Una persona muere y dos resultan muy graves tras ser arrolladas por un camión de basura en pleno Casco Antiguo de Pamplona

Varias personas han sido atropelladas este domingo en la calle Navarrería del Casco Antiguo de Pamplona por un camión de la basura con una avería en el sistema de frenado.

Una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas, dos de ellas en estado muy grave, después de que un camión de recogida de residuos atropellara este domingo a varios peatones en la calle Navarrería, en el Casco Antiguo de Pamplona.

El accidente se produjo sobre las 15:45 horas, en la cuesta que desciende desde la catedral, una de las zonas con mayor afluencia de personas durante los días festivos. En ese momento, numerosos ciudadanos permanecían en el lugar tras participar en la manifestación del Día del Orgullo LGTBI+.

La principal hipótesis apunta a un fallo en los frenos

Según ha explicado el jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Antonio Sánchez y reportado por EFE, las causas del siniestro siguen bajo investigación, aunque las primeras informaciones apuntan a un posible problema en el sistema de frenado del camión.

Los agentes trabajan para determinar qué provocó exactamente la pérdida de control del vehículo.

Una persona falleció atrapada bajo el camión

Como consecuencia del atropello, una persona murió en el lugar del accidente. Fue necesaria la intervención de una grúa de grandes dimensiones para mover el camión y permitir a los equipos de emergencias rescatar a la víctima.

Además, dos personas sufrieron heridas de pronóstico muy grave y fueron trasladadas en ambulancias de soporte vital avanzado al Hospital Universitario de Navarra.

Otros dos heridos leves y varias crisis de ansiedad

El balance del accidente se completa con otras dos personas heridas de carácter leve. Una de ellas fue evacuada también al Hospital Universitario de Navarra y la otra al Centro Doctor San Martín, ambas en ambulancias de soporte vital básico.

Varias personas que presenciaron el atropello tuvieron que ser atendidas en el lugar por crisis de ansiedad.

Hasta la zona se desplazó un importante dispositivo de emergencias integrado por efectivos del parque de bomberos de Cordovilla, el jefe de guardia de Salud, un equipo médico, tres ambulancias de soporte vital avanzado, dos ambulancias de soporte vital básico, un equipo de atención psicológica, agentes de la Policía Municipal de Pamplona y efectivos de la Policía Foral de Navarra.

La calle Navarrería permaneció acordonada durante horas mientras se desarrollaban las labores de rescate, asistencia sanitaria e inspección ocular.

La Policía Municipal mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del atropello y confirmar si el origen del accidente fue un fallo mecánico en el sistema de frenado del camión o concurrieron otros factores.