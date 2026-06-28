La situación que viven unos clientes en un restaurante no tiene desperdicio: "No considero que debamos asumir la diferencia"

Situación insólita la que han vivido unos clientes tras acudir a un restaurante. Días después de comer en este establecimiento, los propietarios les contactaron para reclamarles 200 euros.

La historia es un tanto rocambolesca, pues el restaurante se equivocó de cuenta y les cobró un importe inferior al que les correspondía. Para arreglarlo, probaron suerte y decidieron pedirles a los clientes que les abonaran esos 200 euros.

"El error estuvo en que la camarera les cobró lo de otra mesa, no era lo que ustedes habían consumido. Por eso se les solicita abonar el restante de lo que sí era su factura, que son más de 200 euros de diferencia", piden los propietarios del negocio.

"Comprendo que el importe, pero el error se produjo por parte del restaurante y, por ello, no considero que debamos asumir esa diferencia", contestaron los clientes, que finalmente les desearon que pudieran "resolverlo internamente".

¿Qué dice la ley en estos casos?

Un restaurante puede reclamar a unos clientes el pago de una cantidad que no se les cobró por error, incluso aunque la equivocación haya sido exclusivamente de su propio personal.

Así lo establece el principio general del derecho civil sobre el llamado “pago indebido”, que permite exigir la devolución, o en este caso el abono, de cantidades cuando se ha producido un error en la transacción.

El pago realizado no se corresponde con lo debido, por lo que el establecimiento conserva el derecho a reclamar la diferencia. El Código Civil permite reclamar estas cantidades durante un plazo de hasta cinco años.

En la práctica, estos conflictos suelen resolverse por vías amistosas, especialmente cuando el error puede demostrarse con tickets, facturas o sistemas de cobro. No obstante, si el cliente se niega a pagar, el restaurante puede acudir a los tribunales para reclamar la cantidad, incluso a través de procedimientos ágiles como el monitorio.

En definitiva, el error en la cuenta no libera al cliente de pagar el precio real de lo consumido. La ley entiende que lo justo es que cada parte cumpla con su obligación, y en este caso eso implica abonar la totalidad del servicio, aunque el fallo inicial partiera del propio establecimiento.