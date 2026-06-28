Cavaron kilómetros de agujeros hace 2.500 años y nadie sabe por qué: el enigma de la Edad de Hierro que una arqueóloga intenta ahora resolver

Hace 2.500 millones de años, se cavaron en muchos lugares de Dinamarca hileras de agujeros de varios cientos de metros de longitud. Los arqueólogos han encontrado casi 50 de esos llamados 'cinturones de agujeros'. Sin embargo, el gran enigma es por qué se hicieron esos agujeros.

Henriette Lyngstrøm, profesora titular de arqueología en el Instituto Saxo de la Universidad de Copenhague (Dinamarca), está tratando de arrojar luz a ese misterio. La experta es la responsable de un nuevo experimento que se está llevando a cabo en el museo arqueológico de Sagnlandet Lejre. Allí, varios estudiantes de arqueología han reconstruido un 'cinturón de agujeros' con palas de madera siguiendo el modelo de la Edad del Hierro.

Tal y como la edición noruega de la revista de divulgación HISTOIRE, hay arqueólogos que creen que los 'cinturones de agujeros' funcionaban como fortificaciones defensivas destinadas a frenar a los enemigos. Sin embargo, hay otros que sugieren que marcaban fronteras, regulaban el tránsito por el paisaje o tenían un significado ritual que aún no comprendemos.

Lo único que se sabe con certeza a día de hoy es que la población de la Edad del Hierro en Dinamarca dedicó enormes esfuerzos a construir estas grandes estructuras. La más larga hallada hasta el momento mide más de dos kilómetros.

"Creo que los 'cinturones de agujeros' eran una estrategia de los pueblos de la Edad del Hierro: una forma de marcar la defensa, la protección o la regulación del tránsito por el paisaje. Los cinturones de hoyos pueden haber tenido varios propósitos", ha expresado Henriette Lyngstrøm, en declaraciones a HISTOIRE.

Además, la arqueóloga ha destacado que no todos los 'cinturones de agujeros' tuvieron que excavarse con el mismo objetivo. "No creo que haya una única explicación. Es posible que los 50 cinturones de agujeros se construyeran por motivos distintos. Por eso debemos fijarnos en las diferencias entre ellos, y no solo en lo que tienen en común", ha subrayado la experta.