Manuel Carrasco responde a aquellos que dicen que viste "demasiado femenino para ser un hombre" y lanza una pregunta al aire
"Me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón..."
El cantante Manuel Carrasco ha estado este sábado de concierto en Madrid, su última actuación en España hasta 2028, en el marco del Iberdrola Music Festival Allí, el cantante andaluz ha querido responder de forma directa y en pleno mes del orgullo a aquellos que han querido hablar y criticar su forma de vestir por ser "demasiado femenina".
"Lo que me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón", ha señalado el artista, que se ha querido preguntar ante todos sus fans si "todavía vamos por ahí a estas alturas".
El cantante de Isla Cristina (Huelva) anunció una pausa indefinida en los escenarios españoles, donde no volverá a cantar en directo hasta 2028. Sus últimos conciertos han sido, además de este último celebrado en la capital, en Sevilla (Andalucía), donde ha actuado hasta en cuatro ocasiones diferentes y que ha contado con diferentes artistas invitados.
"Serán más especiales aún por lo que significan y porque no volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después. Estos 10 últimos años han sido toda una locura gracias a vosotros, mi público, al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades ", señaló el andaluz en el momento del anuncio de su pequeña pausa en España a través de un video compartido en Instagram.
Tras estos conciertos no volveremos a ver más al cantante en directo, por lo menos en España. En su última cita, según cifras de la organización, han acudido unas 35.000 personas a escuchar al artista, que cantó un total de 21 canciones durante cerca de una hora y media.