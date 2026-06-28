Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Manuel Carrasco responde a aquellos que dicen que viste "demasiado femenino para ser un hombre" y lanza una pregunta al aire
Virales
Virales

Manuel Carrasco responde a aquellos que dicen que viste "demasiado femenino para ser un hombre" y lanza una pregunta al aire

"Me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón..."

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Manuel Carrasco, en un concierto en Barcelona.
Manuel Carrasco, en un concierto en Barcelona.Getty Images

El cantante Manuel Carrasco ha estado este sábado de concierto en Madrid, su última actuación en España hasta 2028, en el marco del Iberdrola Music Festival Allí, el cantante andaluz ha querido responder de forma directa y en pleno mes del orgullo a aquellos que han querido hablar y criticar su forma de vestir por ser "demasiado femenina". 

"Lo que me llama la atención cuando alguien dice que así parezco demasiado femenino, o que parezco gay o maricón", ha señalado el artista, que se ha querido preguntar ante todos sus fans si "todavía vamos por ahí a estas alturas".  

El cantante de Isla Cristina (Huelva) anunció una pausa indefinida en los escenarios españoles, donde no volverá a cantar en directo hasta 2028. Sus últimos conciertos han sido, además de este último celebrado en la capital, en Sevilla (Andalucía), donde ha actuado hasta en cuatro ocasiones diferentes y que ha contado con diferentes artistas invitados. 

"Serán más especiales aún por lo que significan y porque no volveremos a tocar en España hasta el 2028. Casi dos años después. Estos 10 últimos años han sido toda una locura gracias a vosotros, mi público, al que cada vez se han ido sumando más y más gente de todas las edades ", señaló el andaluz en el momento del anuncio de su pequeña pausa en España a través de un video compartido en Instagram. 

Tras estos conciertos no volveremos a ver más al cantante en directo, por lo menos en España. En su última cita, según cifras de la organización, han acudido unas 35.000 personas a escuchar al artista, que cantó un total de 21 canciones durante cerca de una hora y media. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
MOSTRAR BIOGRAFíA

Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

el huffpost para mivet

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos