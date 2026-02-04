Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Deja una nota a los vecinos fogosos que tiene pared con pared: "Tengo reuniones y es bastante vergonzoso"
Deja una nota a los vecinos fogosos que tiene pared con pared: "Tengo reuniones y es bastante vergonzoso"

Acumula miles y miles de 'me gusta'.

Dos personas juntasGTRES

Tener unos vecinos fogosos puede ser un problema si esa fogosidad afecta a tu vida personal y laboral. La usuaria de TikTok @holavalgreen ha enseñado la nota que ha dejado a estos vecinos que tiene "pared con pared" y que interrumpen hasta su trabajo. 

"Cuatro chusques en cuatro horas, ha sido una mañana de teletrabajo muy emocionante", ha escrito como texto en la publicación, que es la foto de la nota que ha dejado en la puerta de sus vecinos. 

"Hola, vivo al lado, mi salón está pared con pared con vuestra habitación. Lógicamente es vuestra casa y follar follamos todos. Pero agradecería que en horario laboral os cortarais un pelín porque tengo reuniones y es bastante vergonzoso", se puede leer en la primera parte de la misiva. 

"Me alegro que lo paséis tan bien tan a menudo, sólo pido que de lunes a viernes no gritéis tanto. Si algún día necesitáis sal, me decís. Besines", finaliza la carta, escrita a boli y en mayúsculas, para todo se entienda bien. 

Qué dice la ley sobre ruidos

La nota es graciosa y ha generado multitud de comentarios de todo tipo, muchos de ellos tomándose esto con humor y otros diciendo que si están en su casa pueden yacer las veces que quieran y hacer el ruido que quieran. 

Pero, ¿qué dice la ley? La Ley de Propiedad Horizontal (LPH), en su artículo 7.2, prohíbe actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas en los inmuebles. En caso de ruidos excesivamente molestos es el presidente de la comunidad el que debe pedir el cese de los mismos. 

Si estos siguen —se entiende que en casos más graves que el antes mencionado— la comunidad puede iniciar acciones judiciales, pudiendo inhabilitar la vivienda al infractor.

Estas son las horas donde se permite hacer ruido. 

  • Horarios y Límites: generalmente, el descanso se respeta de 23:00 a 7:00 (o hasta las 8:00), con límites habituales de 25-30 decibelios en horario nocturno y 35-40 diurnos.
  • Obras en casa: de lunes a viernes, generalmente de 8:00 a 21:00 horas, limitando el uso de maquinaria ruidosa.
