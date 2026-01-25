Andrea, investigadora experta en el envejecimiento de la piel, revela por qué el colágeno en polvo no sirve de nada: "Es tirar el dinero"

La investigadora danesa Andrea Heinz, profesora asociada en el Departamento de Farmacia de la Universidad de Copenhague y especialista en envejecimiento cutáneo, asegura que evitar el azúcar refinado y protegerse del sol son dos de las medidas más eficaces para retrasar el envejecimiento de la piel. Tras más de 15 años estudiando la estructura y los componentes básicos del tejido cutáneo, la científica advierte además de que muchos productos populares para el cuidado de la piel no cuentan con respaldo científico sólido.

Heinz explica que su interés por la piel surgió al estudiar cómo los fármacos atraviesan la barrera cutánea, un proceso complejo que la llevó a centrarse en la elastina, una proteína clave para la elasticidad de la piel. “No se puede reemplazar, y me parece una locura. Hay unas 20.000 proteínas en el cuerpo humano, y eso es lo único que no se reemplaza a lo largo de nuestra vida”, señala en una entrevista con un medio local.

Junto con el colágeno y el ácido hialurónico, la elastina forma parte del tejido conectivo que mantiene la piel firme y elástica. Según la investigadora, la degradación de estas fibras provoca la aparición de arrugas y flacidez, un proceso que se acelera por factores externos como la radiación ultravioleta y el tabaco. “La luz ultravioleta es un factor realmente malo”, advierte, ya que fragmenta las fibras largas de la piel y favorece un deterioro irreversible.

En cuanto a la alimentación, Heinz afirma que intenta evitar por completo el azúcar refinado, ya que este se une a las fibras cutáneas y reduce su elasticidad. “Cuantas más moléculas de azúcar haya en las fibras, menos elásticas se volverán”, explica. También recomienda una dieta antiinflamatoria, ya que la inflamación favorece la activación de enzimas que degradan el colágeno y la elastina.

La científica también se muestra crítica con el consumo de colágeno en polvo, cada vez más popular como suplemento antienvejecimiento. "Es tirar el dinero", afirma, al recordar que las proteínas ingeridas se descomponen en aminoácidos y que el cuerpo decide después qué proteínas sintetizar, sin garantizar que se forme colágeno.

Respecto a los productos cosméticos, Heinz reconoce que algunas cremas con vitamina A han demostrado estimular la producción de colágeno, aunque subraya que faltan estudios a largo plazo. Además, recuerda que los cosméticos no están obligados a demostrar su eficacia, solo su seguridad. “Si realmente existiera algo en el mercado que pudiera eliminar las arrugas, probablemente todo el mundo lo sabría”, concluye.