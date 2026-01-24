Llevan 70 años casados y él tiene claro el secreto del éxito: "Nunca intentes cambiar a la otra persona, porque eso no funciona"

Rens y Leny llevan casados 70 años y tienen clara cuál es la clave del amor. Tal y como estos nonagenarios holandeses explican en una entrevista con el diario Ad, están enamorados, lo juran. El truco, para él, está en ser amable y cuidar. Están agradecidos de haber llegado "tan lejos", y esperar continuar por mucho tiempo juntos.

"Nunca intentes cambiar a la otra persona, porque eso no es posible. Si no dejas que alguien sea él mismo, esa persona no va a tener una vida agradable", aseguran en la conversación con el medio de comunicación. Sus nietos están "llenos de admiración".

Ahora, décadas más tarde, los ancianos recuerdan como fue la primera cita. Acordaron ir a un cine de la ciudad, pero el hombre llegó tarde. "Pensé que era un tipo raro por no presentarse a la cita. Una semana más tarde volvimos a quedar. Desde entonces, hemos sido inseparables", cuenta ella. Esta semana celebran su septuagésimo aniversario de boda.

Pero la economía no les sonrío en un primer momento. "Hemos entregado cada céntimo", asegura la mujer refiriéndose a la vivienda en la que habitaban. De hecho, "cuando estaba embarazada, tuvimos que ahorrar para el parto". Tal y como relatan, a lo largo de su vida, ella se encargó de cuidar a los niños y de la casa; él, de trabajar.

Ahora, cuando el tiempo ha pasado y se marca en la piel, él sigue viendo hermosa a su esposa. Cuando van juntos de compra y él ve un vestido bonito, quiere que ella se lo pruebe. "Y si le queda bien, nos lo llevamos".

Jubilarse en una caravana

Tras su jubilación, el marido consiguió un campamento estacional en un camping, y ahora, pasan los veranos en una caravana junto a sus nietos e hijos. Pero ya no está en esas, "empecé a pensar que era un campo de trabajo". Hoy en día pasan las vacaciones en habitaciones de hotel.

La pareja de ancianos, además, es bien moderna. Él asegura con orgullo que aún tiene carnet de conducir hasta 2030, ve debates parlamentarios y ayuda a hacer la declaración de la renta a sus hijos. Asimismo, se comunican a través de un smartphone. "Los estafadores no me atrapan", dice.