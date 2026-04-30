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Manuel Carrasco deja a todos en shock al contar por qué acabó en un juzgado: "Pensaba que era una cámara oculta"
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Manuel Carrasco deja a todos en shock al contar por qué acabó en un juzgado: "Pensaba que era una cámara oculta"

El cantante revela en 'El Hormiguero' la surrealista historia que empezó con una pandereta en un concierto… y terminó ante una jueza.

Israel Molina Gómez
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Manuel Carrasco

Manuel Carrasco ha vivido momentos de todo tipo encima de un escenario, pero lo que contó en El Hormiguero supera casi cualquier guion. El artista recordó la única vez que ha tenido que ir a un juzgado, y el motivo ha dejado completamente descolocados a los espectadores.

Todo empezó con algo tan habitual en sus conciertos como lanzar una pandereta al público… y terminó con dos fans enfrentadas y él declarando ante una jueza.

"No tenía ni idea de qué me estaban hablando"

"Me llegó una orden de que tenía que ir al juzgado por una pelea que había presenciado", explicó el cantante, que reconoció que no entendía absolutamente nada. "No tenía ni idea de qué me estaban hablando".

Aun así, tuvo que acudir a los juzgados de Plaza de Castilla. "No había estado en mi vida, es la única vez que he ido a declarar", añadió, dejando claro que la situación ya le parecía surrealista desde el inicio.

La pregunta que lo cambió todo

Pero lo más impactante llegó dentro de la sala. Allí, con dos chicas implicadas en el conflicto, la jueza fue directa al grano con una pregunta que dejó a Carrasco completamente en shock: "Tú en un concierto has tirado una pandereta y me gustaría saber a cuál de las dos le tiraste la pandereta".

La reacción del cantante fue inmediata. "Yo creía que era una cámara oculta", confesó entre risas, aún sorprendido por la escena.

El origen de todo estaba en una costumbre que tenía durante sus shows. "Yo tenía la costumbre en cada concierto de utilizar la pandereta en una de las canciones, y llevaba dos años tirando panderetas", contó. Sin embargo, en una de esas ocasiones, algo se torció: "Yo la tiré al vuelo y hubo un enganchón que yo no percibí en ese momento".

Ese pequeño incidente acabó creciendo hasta convertirse en una pelea entre fans… y, finalmente, en un proceso judicial en el que el propio artista tuvo que dar explicaciones.

La experiencia le marcó tanto que tomó una decisión radical. "Como ese enganchón llegó a más, decidí no tirar nunca más una pandereta", aseguró.

Una historia tan insólita como real que demuestra que, a veces, lo que ocurre entre el público puede acabar siendo mucho más imprevisible que el propio espectáculo.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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