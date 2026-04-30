Tensión en el Mediterráneo: Israel intercepta parte de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La Global Sumud Flotilla, hace unos días en el Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona.

La tensión en el Mediterráneo ha dado un nuevo salto este jueves después de que la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a la Franja de Gaza, denunciara la interceptación de varias de sus embarcaciones por parte de fuerzas israelíes.

Según el propio rastreador de la organización, al menos once barcos habrían sido interceptados en aguas internacionales cerca de Grecia, después de que durante horas se perdiera la comunicación con esas naves. La flotilla, compuesta por 58 embarcaciones, había partido días antes con el objetivo de entregar ayuda a la población palestina.

"Han rodeado ilegalmente la flotilla"

Desde la organización denunciaron una actuación directa de Israel en alta mar. "Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia", aseguraron en un comunicado.

Los incidentes se habrían producido en la zona marítima entre la península del Peloponeso y la isla de Creta, donde, según los activistas, se detectaron "drones y barcos militares sospechosos" antes de perder el contacto con varias embarcaciones.

Horas antes, medios israelíes ya habían apuntado a la interceptación de parte de la misión, aunque con cifras distintas, situando en siete los barcos retenidos.

Israel habla de "flotilla provocadora"

La versión israelí difiere radicalmente. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, confirmó la operación en redes sociales, pero justificó la actuación de su país. "Otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar", afirmó.

Danon defendió además el papel de las fuerzas israelíes, asegurando que actuaron con "profesionalidad y determinación al enfrentarse a un grupo de agitadores delirantes que buscaban llamar la atención".

Una misión humanitaria en el punto de mira

La Flotilla Global Sumud había zarpado el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta con la intención de cruzar el Mediterráneo y alcanzar Gaza con ayuda humanitaria.

Sus integrantes reclaman ahora la intervención internacional. Exigen a los gobiernos "actuar ahora" para proteger la misión y piden "responsabilidades a Israel" por lo que consideran "flagrantes violaciones del derecho internacional".

El incidente vuelve a poner el foco sobre el control marítimo en torno a Gaza y añade un nuevo episodio de tensión a un escenario ya marcado por el conflicto y las disputas diplomáticas en la región.