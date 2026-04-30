Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Tensión en el Mediterráneo: Israel intercepta parte de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza
Global
Global

Tensión en el Mediterráneo: Israel intercepta parte de la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

La misión humanitaria denuncia "amenazas y rodeo ilegal" en aguas internacionales mientras Tel Aviv habla de "provocación".

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
BARCELONA, 12/04/2026.- La Global Sumud Flotilla partió este domingo del Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona pero no se adentrará en aguas internacionales sino que amarrará en otro puerto barcelonés, porque las condiciones meteorológicas impiden iniciar la travesía. EFE/Marta Pérez
La Global Sumud Flotilla, hace unos días en el Moll de la Fusta del Port Vell de Barcelona.EFE/Marta Pérez

La tensión en el Mediterráneo ha dado un nuevo salto este jueves después de que la Flotilla Global Sumud, una misión humanitaria con destino a la Franja de Gaza, denunciara la interceptación de varias de sus embarcaciones por parte de fuerzas israelíes.

Según el propio rastreador de la organización, al menos once barcos habrían sido interceptados en aguas internacionales cerca de Grecia, después de que durante horas se perdiera la comunicación con esas naves. La flotilla, compuesta por 58 embarcaciones, había partido días antes con el objetivo de entregar ayuda a la población palestina.

"Han rodeado ilegalmente la flotilla"

Desde la organización denunciaron una actuación directa de Israel en alta mar. "Embarcaciones militares israelíes han rodeado ilegalmente a la Flotilla en aguas internacionales y han amenazado con secuestros y violencia", aseguraron en un comunicado.

Los incidentes se habrían producido en la zona marítima entre la península del Peloponeso y la isla de Creta, donde, según los activistas, se detectaron "drones y barcos militares sospechosos" antes de perder el contacto con varias embarcaciones.

Horas antes, medios israelíes ya habían apuntado a la interceptación de parte de la misión, aunque con cifras distintas, situando en siete los barcos retenidos.

Israel habla de "flotilla provocadora"

La versión israelí difiere radicalmente. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, confirmó la operación en redes sociales, pero justificó la actuación de su país. "Otra flotilla provocadora fue interceptada antes de llegar", afirmó.

Danon defendió además el papel de las fuerzas israelíes, asegurando que actuaron con "profesionalidad y determinación al enfrentarse a un grupo de agitadores delirantes que buscaban llamar la atención".

Una misión humanitaria en el punto de mira

La Flotilla Global Sumud había zarpado el pasado domingo desde el puerto italiano de Augusta con la intención de cruzar el Mediterráneo y alcanzar Gaza con ayuda humanitaria.

Sus integrantes reclaman ahora la intervención internacional. Exigen a los gobiernos "actuar ahora" para proteger la misión y piden "responsabilidades a Israel" por lo que consideran "flagrantes violaciones del derecho internacional".

El incidente vuelve a poner el foco sobre el control marítimo en torno a Gaza y añade un nuevo episodio de tensión a un escenario ya marcado por el conflicto y las disputas diplomáticas en la región.

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

Más de Global

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos