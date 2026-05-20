Manuel Cancio, catedrático en Derecho Penal, sobre la línea entre tráfico de influencias y lobby: "Hay aspectos poco estéticos y aspectos delictivos"

La imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, sigue dando que hablar. Son varios los expertos en derecho que están circulando por los medios de comunicación desde que este martes el juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, levantara el secreto de sumario sobre el caso Plus Ultra, que investiga a instancias de un escrito de la Fiscalía Anticorrupción.

Aunque el expresidente Rodríguez Zapatero ya ha manifestado que colaborará con la justicia y se defenderá enérgicamente en el proceso, la Policía Nacional registró este martes su despacho en calle Ferraz y tres sociedades mercantiles, entre ellas las de sus hijas. El auto es contundente: más de 80 páginas que le sitúan al frente de una supuesta trama criminal de tráfico de influencias.

Sobre todo esto, que ha provocado un terremoto político, también se ha pronunciado el catedrático en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Cancio. Lo ha hecho en una tribuna en el diario El País, pero también en una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena Ser. Cancio ha aclarado que el auto que firma el juez Calama es uno "bien construido que especifica con mucha claridad los indicios que ha logrado reunir la investigación".

También "con menor detalle, aunque es lógico y es lo que toca en esta fase de la instrucción, qué delitos podrían estar implicados", abundaba el especialista ante el micrófono. Y aunque dicho auto no contenga pruebas, solo indicios, Cancio señala que esos indicios "son muy relevantes". "El núcleo de la conducta delictiva inicial de la que penden los demás posibles delitos es que se haya podido influir en algún funcionario público o que se haya traficado con esa influencia", ha recordado.

"Que no haya una pistola humeante no excluye que pueda haber existido una conducta delictiva"

Que esa conducta delictiva haya tenido lugar, que se haya llegado a decir "yo resuelvo" es algo que "no está identificado todavía", matiza Cancio. "Lo que ocurre es que el dinero es difícilmente explicable y eso sí se indica en el auto con bastante claridad. Son solo indicios, pero hay que ver qué explicación pueden llegar a tener esos importes económicos, muy significativos, o la existencia de una estructura societaria internacional que conduce a un ordenamiento completamente opaco para el Estado español".

El catedrático ha recordado que el delito de tráfico de influencias no existe en otros ordenamientos jurídicos de países del entorno de España, ya que se suelen ocupar de lo que sería el delito de cohecho o de la prevaricación. En ese sentido, recuerda que en España existe incluso la infracción por "preparatoria" del tráfico de influencias: "Es decir, traficar con influencias independientemente de que no se ejerza".

"Que no haya una pistola humeante, que no haya un audio, una llamada o un correo no excluye que pueda haber existido la conducta delictiva y por ello hay razones para investigarlo", incidía, tras advertir que efectivamente en el auto no hay grabaciones del expresidente. Solo hay, por el momento, mensajes de otros integrantes de las supuestas tramas. "Es un name-dropping que por el momento no sería suficiente".

"Pero cuando son varias las personas las que inciden en que es nuestro pana, que es la persona que va a arreglar el asunto, y que otra de las personas con las que el expresidente mantiene una relación de amistad anuncie que se va a conceder el rescate antes de que se haya reunido el Consejo de Ministros, sumado a la explicación del dinero... Todo eso apunta, en mi modesto punto de vista, a averiguar cómo ha podido ser este asunto", detalla.

Y qué sucede con la fina línea entre tráfico de influencias y el hacer lobby. Que exista tal "delgada línea" no es baladí. "Desde mi punto de vista no es casualidad que esto sea así: hay una zona muy opaca". "Son jarrones chinos que luego resulta que ganan muchísimo dinero dedicándose a poner en el mercado su experiencia y su agenda", ha aseverado, sobre los expolíticos que luego se dedican a los "asuntos públicos".

"Esto tiene una parte legítima aunque desde el punto de vista estético lo que debe hacer un alto mandatario desde mi punto de vista es retirarse y dedicarse a actividades políticas de menor cuantía y que no haga dinero con la agenda y los contactos que ha conseguido mientras estaba en el poder. Conocemos este fenómeno de las puertas giratorias", ha apostillado.

Pero "hay aspectos poco estéticos y hay aspectos que son delictivos". "Una cosa es andar diciendo que esto funciona así, estas son las personas asesorando, y otra cosa es influir en quién está ahora en la Administración pública. Esa línea puede ser en la práctica delgada, pero cuando se influye para que el Gobierno tome una determinada decisión estamos en el campo de lo delictivo".