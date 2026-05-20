Sanidad amplía el cribado del cáncer de mama a entre 45 y 74 años

Nunca es tarde para diagnosticar pronto. El Ministerio de Sanidad ha cumplido con lo anunciado y ha dado luz verde a la ampliación de los cribados de cáncer de mama en lo referente a la horquilla de edades en los que se realiza. A partir de ahora, el programa de detección precoz está llamado a realizarse en mujeres de entre 45 y 74 años, según han comunicado desde la cartera que dirige la ministra Mónica García.

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