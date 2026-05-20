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Sanidad amplía el cribado del cáncer de mama a entre 45 y 74 años
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Sanidad amplía el cribado del cáncer de mama a entre 45 y 74 años

Hasta ahora, el programa de diagnóstico precoz oncológico estaba destinado a la cohorte de edad de 50 a 69 años.

Antón Parada
Antón Parada
Imagen de una mujer sometiéndose a una prueba diagnóstica de cáncer de mama.
Imagen de una mujer sometiéndose a una prueba diagnóstica de cáncer de mama.Getty Images

Nunca es tarde para diagnosticar pronto. El Ministerio de Sanidad ha cumplido con lo anunciado y ha dado luz verde a la ampliación de los cribados de cáncer de mama en lo referente a la horquilla de edades en los que se realiza. A partir de ahora, el programa de detección precoz está llamado a realizarse en mujeres de entre 45 y 74 años, según han comunicado desde la cartera que dirige la ministra Mónica García.

—Noticia de última hora, en ampliación—

Antón Parada
Antón Parada
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Redactor de El HuffPost de actualidad y última hora en Hard News. Licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Trabajó en La Voz de Galicia y Radio Voz durante un lustro antes de llegar a El HuffPost en 2021.

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