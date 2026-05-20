Ignasi Guardans toma la palabra para decir a Pedro Sánchez lo que tiene que hacer tras la imputación de Zapatero

La imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado un terremoto de gran escala en la política nacional. Sobre todo, en la Moncloa, donde buscan fórmulas para atajar la cuestión antes de que se convierta en una nueva crisis.

Esta mañana, Pedro Sánchez ha intervenido en el Congreso de los Diputados en una sesión de control marcada por la noticia que saltó este lunes. El presidente del Gobierno ha defendido el legado de Zapatero, y de paso, le ha recordado a Alberto Núñez Feijóo que las elecciones son en 2027.

Sobre este punto ha opinado el exdiputado en el Parlamento Europeo y jurista español Ignasi Guardans, quien ha valorado la intervención de Sánchez desde su cuenta de X: "Lamento el tono y contenido de la intervención del Presidente del Gobierno en el Congreso".

"Deben dirigirse a la ciudadanía"

"Como respuesta a ese PP borde que ya ha condenado y que tiene varios cadáveres podridos en su armario, se entiende algo. Pero ante la ciudadanía, mal. Y hoy eso es lo que importa de verdad", ha añadido Guardans, mostrándose crítico con Pedro Sánchez.

En otro mensaje posterior, el ex diputado en el Parlamento Europeo ha señalado lo que, en su opinión, debería hacer "el presidente del Gobierno y su equipo": "No se deben cegar por la bilis de esta pobre y agria oposición, que en efecto tiene pocas lecciones que dar".

Para Ignasi Guardans, lo que debería hacer Pedro Sánchez tras el terremoto político provocado por la imputación de Zapatero es "dirigirse a al ciudadanía", pues "ésta merece otras explicaciones y un respeto ante un relato muy grave y muy feo".

Cabe recordar que el expresidente del Gobierno Zapatero ha sido imputado por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, y está acusado de delitos de organización criminal, falsedad documental y tráfico de influencias en el 'caso Plus Ultra'.