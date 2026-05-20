En Reino Unido ponen énfasis en lo que va a pasar este verano en España y avisan de la "incertidumbre" 

El diario británico The Times, uno de los más vendidos del Reino Unido, ha publicado un artículo en el que explica la expectación que hay entre millones de personas por el eclipse total de sol que se podrá ver en algunas zonas de España el 12 de agosto. En concreto, el artículo se centra en Asturias.

"España se prepara para lo que las autoridades describen como el mayor evento astronómico del país en más de un siglo: el eclipse solar total del 12 de agosto, que se espera atraiga a millones de visitantes y genere más de 360 millones de euros en gastos turísticos", dice The Times, que advierte no obstante de la "incertidumbre" que supone el clima de Asturias, "conocido por sus lluvias y nubosidad".

El diario británico señala que el eclipse "cruzará diagonalmente el norte y el este de España antes de adentrarse en las Islas Baleares" y, además de España, también será visible en Groenlandia, Islandia, Rusia y una pequeña parte de Portugal.

"Uno de los mejores lugares de Europa"

Con todo, en el artículo se subraya que "Asturias, una escarpada región atlántica famosa por sus exuberantes montañas, su espectacular costa, sus tabernas de sidra y su abundante gastronomía, es una de las zonas que más se promociona como destino para observar el eclipse".

"Las autoridades afirman que la ubicación de la región, junto con los bajos niveles de contaminación lumínica y el hecho de que el sol permanecerá visible sobre el horizonte durante más tiempo que en gran parte de España, la convierte en uno de los mejores lugares de Europa para contemplar el eclipse", se asegura.

De hecho, los hoteles "se están llenando con más de un año de antelación" y "las autoridades locales organizan talleres de observación solar, clases de astronomía y sesiones con telescopios meses antes del eclipse".

Probabilidad de nubes: entre el 40 y el 60%

"Una de las preocupaciones es garantizar que los visitantes utilicen gafas especiales para eclipses, certificadas, en lugar de alternativas improvisadas", subraya The Times, que insiste en que "persiste la incertidumbre sobre el tiempo".

"El clima atlántico de Asturias es conocido por sus lluvias y nubosidad, y los estudios meteorológicos sugieren que la probabilidad de nubes en agosto podría oscilar entre el 40 y el 60 por ciento.

Qué pasó en 1905

Además, recoge las palabras de Lucía Allande, astrónoma, que explica que "durante el último eclipse solar total visible en Asturias en 1905, se observó que las nubes se dispersaron durante el eclipse antes de volver a acumularse posteriormente".

"Si las nubes son finas, puede ocurrir", asegura antes de admitir que hay riesgo con el tiempo: "El clima aquí es complicado, pero esperamos que el día salga bien".