Mapi López, psicóloga: “No nos damos cuenta de que realmente sobre lo único que tenemos capacidad de control, es sobre nuestras acciones”

Ir al psicólogo "ya no es cosa de locos". Ese mito acabó hace unos años y ahora muchas personas van a terapia para buscar remedios o herramientas psicológicas para gestionar sus problemas como la ansiedad, la inseguridad y la sensación de bloqueo que aparece ante determinadas situaciones de la vida cotidiana.

Por ello, la psicóloga, Mapi López, ha compartido en su perfil de TikTok @mapilopezpsicologia un vídeo hablando sobre uno de los errores más frecuentes que observa en terapia. Se trata de intentar controlar pensamientos y emociones que, en realidad, por mucho que lo intentemos quedan fuera de nuestro alcance.

Según explica la especialista, gran parte del sufrimiento emocional se mantiene precisamente por esa lucha constante contra lo que sentimos o pensamos. "No nos damos cuenta de que realmente sobre lo único que tenemos capacidad de control es sobre nuestras acciones", afirma.

La psicóloga utiliza este planteamiento como base de muchos de los ejercicios que trabaja con sus pacientes, especialmente desde el enfoque de la terapia de aceptación y compromiso, una corriente psicológica centrada en aprender a convivir con pensamientos y emociones difíciles sin dejar que condicionen la vida de la persona.

El círculo que mantiene el problema

Para explicar el bucle mental en el que muchos de sus pacientes se quedan atrapados utiliza una pizarra para hacerlo de una forma sencilla y visual. Según cuenta este círculo está compuesto por tres elementos: pensamientos, emociones y acción.

La especialista pone de ejemplo cuando alguien quiere hacer algo importante para su vida, suelen aparecer pensamientos negativos y emociones incómodas que terminan paralizando la acción. El problema, asegura, aparece cuando la persona centra todos sus esfuerzos en intentar eliminar esos pensamientos o dejar de sentir miedo, inseguridad o ansiedad antes de actuar.

Sin embargo, ese intento constante de control termina reforzando el bloqueo. "Precisamente es lo que impide pasar a la acción", señala López. Como consecuencia, muchas personas optan directamente por evitar situaciones importantes para no enfrentarse al malestar emocional que conllevan.

Los pensamientos y emociones no se pueden controlar

Uno de los puntos clave que quiere compartir la psicóloga es que ni los pensamientos ni las emociones pueden manejarse de manera absoluta. Aunque muchas personas intentan "dejar de pensar en negativo" o "evitar sentirse mal", la realidad es que estas experiencias aparecen de forma automática.

"Yo no puedo controlar, por mucho que quiera, los pensamientos que van a aparecer en mi cabeza o las emociones a las que van asociadas", explica. Lo que sí puede decidir cada persona, según la especialista, es cómo actuar frente a aquello que le ocurre. Es decir, elegir si permanecer paralizado por el miedo o avanzar a pesar de la incomodidad emocional.

La importancia de actuar según los valores personales

La psicóloga relaciona esta idea con el enfoque de aceptación y compromiso, desde el que trabaja habitualmente en consulta. En este modelo terapéutico, las acciones tienen sentido cuando están conectadas con los valores personales de cada uno.

Por ejemplo, poner límites en una relación puede resultar incómodo y generar miedo, pero hacerlo puede acercar a la persona a relaciones más sanas y satisfactorias. "Realmente no es tan valiosa la acción de por sí, sino qué finalidad tiene para cada uno esta acción", destaca la experta.