Del fascismo al famoseo: la nieta de Mussolini gana el 'Gran Hermano VIP' de Italia

La política Alessandra Mussolini, nieta del dictador italiano, baila durante un mitin de Forza Italia para las elecciones europeas en en Roma, el 23 de mayo de 2024.

A sus 63 años, a Alessandra Mussolini ya no le queda ningún traje por ponerse. O que quitarse. Ha sido actriz, modelo de Playboy, cantante en Japón, europarlamentaria de extrema derecha y, desde anoche, la flamante ganadora de la octava edición de Grande Fratello VIP, el Gran Hermano VIP italiano. En su país, la política y tantas cosas más (hasta médica es) es un rostro conocido de la televisión, habitual en tertulias y en concursos, pero si es noticia fuera de las fronteras italianas es porque su apellido no engaña: hablamos de la nieta del dictador Benito Mussolini.

La familia ha pasado del fascismo al famoseo en un siglo... aunque hay quien estima que las ideas que defiende en las instituciones la descendiente de Il Duce se asemejan bastante. Siempre ha defendido el legado "incomprendido" de su abuelo, pero no convencía. Ahora sí lo ha hecho, al meterse en el bolsillo a la audiencia televisiva de Canale 5.

Mussolini se coronó vencedora anoche en una tensa gala final conducida por Ilary Blasi, tras arrasar en el televoto decisivo con un 55,95% de los votos frente a su archienemiga del concurso, la actriz y colaboradora televisiva Antonella Elia, que se tuvo que conformar con la medalla de plata. El bailarín Raimondo Todaro completó el podio en una noche cargada de reproches, lágrimas y, sobre todo, mucho espectáculo, informa el diario Il Messaggero.

"Esta ha sido una experiencia destinada a permanecer en mi corazón", declaró una pletorica Alessandra Mussolini nada más proclamarse ganadora, visiblemente emocionada tras apagar las luces de la casa, que estaba instalada en los míticos estudios romanos de Cinecittà. "Es una aventura que llevaré siempre conmigo", dijo entre lágrimas.

Un 'caché' de infarto y el peso del apellido

La victoria de Mussolini no es sólo un triunfo festivo; también es un negocio redondo. Al jugoso premio final de 100.000 euros que da la cadena, se le suma el polémico y astronómico caché que, según filtraciones de los medios italianos como Il Fatto Quotidiano, habría percibido por su participación: unos 550.000 euros. De esta forma, se consolida como la concursante mejor pagada -y más amortizada- de la temporada en Italia.

El paso de la exeuroparlamentaria por la casa más famosa del país no ha estado exento de polémica. Su presencia desató críticas feroces y enfrentamientos que han mantenido en vilo al país, dentro y fuera de la casa. De hecho, su rival en la final, Elia, no ocultó su indignación al ver cómo Mussolini iba superando nominaciones semanas atrás: "¿Pero qué le veis a Alessandra? ¿Os hace gracia? Vivir con ella es como vivir una pesadilla, esta es la casa de los horrores. Alessandra es un peligro", decía. Cada choque tiene miles de referencias en las redes sociales, sobre todo en X.

Por su parte, la nieta del dictador, lejos de achantarse, llegó a confesar la hostilidad que sentía en la convivencia: "Su tono me desquicia. Si no hubiera estado aquí dentro, habría cogido el plato de espaguetis con caldo, habría ido a buscarla y se los habría volcado en la cabeza". Carne de palomitas y de altas audiencias: la edición actual en Canale 5 ha registrado una audiencia media de entre 1,8 y tres millones de espectadores por programa, con una cuota de pantalla media de alrededor del 17% y picos que en algunas noches, según datos de la cadena, han alcanzado el 23-24%. Anoche mismo, sin ir más lejos.

Sin embargo, entre plató y plató, también hubo espacio para la "vulnerabilidad", como la llama el citado diario. Mussolini reconoció abiertamente haber "sufrido mucho por el peso de su apellido" a lo largo de su vida, refugiándose en las confidencias sobre sus hijos, su marido Mauro Floriani (un alto cargo en la red de ferrocarriles italianos que fue investigado por prostitución de menores) y su madre, Maria Scicolone (que es la hermana menor de Sophia Loren, lo que también la convierte en la sobrina de la actriz más grande de la nación).

Un clan unido

A pesar del escepticismo inicial que rodeaba su entrada al concurso, el pasado mes de marzo, su familia ha terminado rindiéndose al fenómeno televisivo. Durante la final, su hermana Elisabetta entró al jardín de la casa para darle una sorpresa y dejar clara la postura del clan: "Hemos venido únicamente por ti. Mamá no ha visto las peleas más gordas. Al principio éramos muy escépticos con que entraras, pero tenías razón tú. Te he visto chispeante".

Con esta victoria, la que fuera líder del partido neofascista Alternativa Sociale y posterior aliada de Silvio Berlusconi en Forza Italia demuestra que el apellido Mussolini sigue movilizando a las masas en Italia... aunque esta vez haya sido a golpe de SMS, debates de telerrealidad y de la mano del imperio Mediaset. Queda por ver si este baño de masas la devolverá a la primera línea de la política o si, por el contrario, la televisión ha ganado una estrella para siempre.