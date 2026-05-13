El español positivo en hantavirus sigue mostrando síntomas, pero se mantiene estable

Detalle de una cámara instalada en la puerta del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

El paciente español que ha dado positivo por hantavirus y que se encuentra ingresado en el Hospital Gómez Ulla de Madrid sigue con síntomas pero está estabilizado, según ha explicado el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Los otros 13 cruceristas españoles permanecen sin síntomas y con PCR negativa, ha señalado el responsable de Sanidad en 'La Hora de la 1', en RTVE. Ha pasado su segunda noche ingresado en la planta 22 del citado complejo hospitalario militar. Seguirá aislado en la unidad especial hasta que dé negativo en prueba PCR.

Además, ha asegurado que los primeros 28 días de cuarentena se realizarán en el centro sanitario Gómez Ulla y posteriormente se evaluará de manera individual si se puede realizar la cuarentena en otro lugar distinto al centro sanitario.

De positivo provisional a "febrícula y síntomas respiratorios leves"

Cabe recordar que el caso positivo en hantavirus se trata del paciente que inicialmente había dado positivo provisional y que después evolucionó a una "febrícula y síntomas respiratorios leves". Pese a la confirmación, ayer ya se encuentra "estable, sin empeoramiento clínico".