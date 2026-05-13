Feliciano López cuenta que se ha dejado las llaves de casa en un taxi y la reacción de Alba Carrillo es inmediata 

La modelo y televisiva Alba Carrillo lleva varios días siendo una de las protagonistas del panorama televisivo y una de las figuras más virales en redes sociales como X. Este martes lo volvió a demostrar reaccionando a un tuit de su exmarido y extenista, Feliciano López, en el que informaba que había perdido las llaves de casa en un taxi.

"Me he olvidado unas llaves en un taxi que cogí en la parada del Gregorio Marañón en Dr Esquerdo y aquí sigo. Si por casualidad usted ve esto (taxista) le ruego se ponga en contacto conmigo por aquí o por Instagram. ¡Gracias!", escribió en su perfil de X el actual director del Mutua de Madrid Open, que se ha celebrado hace escasos días en la capital de España.

Carrillo, que se encontraba en directo en el programa de TEN TV El Sótano, quiso introducir ese mensaje de esta forma: "Ha ocurrido una cosa. Yo soy servicio público y hablando de cosas de fantasmas ha llegado un tuit en este momento".

Su compañero Alberto Guzmán entonces ha procedido a leer todo el mensaje de Feliciano López mientras la propia Carrillo se reía sin parar.

La respuesta de Carrillo

Una vez ha terminado de comentar el mensaje, ha sido la modelo la que ha contestado a su exmarido. "Es de servicio público para que lo veáis. Si algún taxista está por Madrid, ha visto las llaves, acordaos que yo os dije que las tuve que hacer de dos colores, una de la verja y otra de la puerta de casa", ha asegurado entre risas.

Carrillo ha pedido que "si las habéis encontrado escribidle o traedlas a El Sótano, que se las hago llegar". Además, le ha dado un palo recordando aquellas palabras que dijo que no sabía ordenar su nevera. "Ese hombre tendrá que entrar en su casa y llenar la nevera", ha sentenciado.