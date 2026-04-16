Desde texturas ligeras para piel grasa hasta en formato 'stick' para reaplicar: ocho cremas solares para cada tipo de piel o necesidad 

Para piel con tendencia a a hiperpigmentación: Anthelios UVMUNE 400 de La Roche-Posay

La exposición solar excesiva puede provocar la aparición de manchas, especialmente en personas con tendencia a la hiperpigmentación. Por eso este fotoprotector fluido con activos como el Melaslyl ayuda a unificar el tono y corregir las manchas.

La Roche-Posay