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Desde texturas ligeras para piel grasa hasta en formato 'stick' para reaplicar: ocho cremas solares para cada tipo de piel o necesidad
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Desde texturas ligeras para piel grasa hasta en formato 'stick' para reaplicar: ocho cremas solares para cada tipo de piel o necesidad 

No hay excusa: existen fórmulas para cada tipo de piel, necesidad o gusto para protegerse.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
  Para piel grasa: 360º Gel Oil-Free SPF 50 de HeliocareSu fórmula no comedogénica lo convierte en ideal para pieles grasas ya que evita la obstrucción de los poros. Además, cuenta con activos seborreguladores y matificantes para evitar brillos. CANTABRIA LABS
  Para piel con tendencia acneica: Cleanance solar SPF 50+ de AvèneDe textura ligera y resistente al agua, ofrece muy alta protección respetando las pieles con imperfecciones. Incluye Monolaurina, un activo seborregulador que reduce la aparición de granitos y marcas derivadas de la exposición solar. AVÈNE
  Para piel sensible: I’M Pure Perfect Cica de SuntiqueEste fotoprotector coreano es mineral y pensando especialmente para pieles sensibles que sufren con facilidad. Incluye centella asiática, un activo con propiedades calmantes y regenerativas. MIIN COSMETICS
  Para piel seca: Bariésun Crema SPF50+ de UriageEsta crema formulada como una hidratante incluye varios filtros de muy alta protección para prevenir el daño celular y el fotoenvejecimiento. Es resistente al agua y apta para pieles con poca tolerancia al sol.URIAGE
  Para piel madura: Expert Sun Protector Cream SPF50+ de ShiseidoEste fotoprotector es resistente al calor, agua y sudor. Incluye activos para prevenir arrugas y manchas, además de extracto de cártamo que contribuye a mejorar la firmeza y la densidad de la piel. 
SHISEIDO
  Para piel con tendencia a a hiperpigmentación: Anthelios UVMUNE 400 de La Roche-PosayLa exposición solar excesiva puede provocar la aparición de manchas, especialmente en personas con tendencia a la hiperpigmentación. Por eso este fotoprotector fluido con activos como el Melaslyl ayuda a unificar el tono y corregir las manchas. La Roche-Posay
  Para aplicar a diario antes del maquillaje: Relief Sun: Rice + Probiotics de Beauty of JoseonEs uno de los fotoprotectores más populares del mercado y no es casualidad. Incluye extracto de arroz para nutrir la piel y su fórmula ligera ofrece un bonito 'glow' sin engrasar la piel. Por eso es ideal para utilizar a diario, especialmente antes de maquillarse para que la piel quede luminosa durante todo el día. MIIN COSMETICS
  Para reaplicar: Invisible Stick de ISDINReaplicarse la fotoprotección varias veces al día es imprescindible, especialmente en los meses de primavera y verano. Este 'stick' de ISDIN es ideal para ello ya que permite una protección fácil, sin manchar las manos y con un resultado sin brillos y sin estropear el maquillaje.ISDIN
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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