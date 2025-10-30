El homenaje de la reina Letizia a una diseñadora de Paiporta afectada por la DANA

La reina Letizia, en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA

Cada paso o gesto que hace la reina Letizia se analiza al detalle y eso incluye cada prenda que elige. La consorte lo sabe y a lo largo de los años ha aprovechado sus apariciones para hacer guiños diplomáticos a través de su ropa, al igual que homenajes silenciosos. Es lo que hizo este miércoles en el funeral de Estado por las víctimas de la DANA en Valencia.

La reina eligió un vestido azul marino, un color que ha utilizado para simbolizar el luto en diferentes actos en los últimos años, como el homenaje a las víctimas del covid. Se trata de una prenda de Yolanda Guillén, una diseñadora de Paiporta que se vio afectada por las inundaciones que arrasaron con parte de su almacén.

Letizia ya había lucido un vestido de Guillén el pasado mayo, como parte de su esfuerzo por utilizar prendas y accesorios de marcas de la zona de Valencia afectada para darle visibilidad. En este caso, tal y como ha explicado Guillén a Vanitatis, la reina encargó al equipo un vestido para llevar en el funeral.

La reina Letizia, a su llegada el funeral Getty Images

"Le hicimos tres vestidos diferentes basándonos en modelos nuestros y los ajustamos para la ocasión. Ella eligió ese modelo en concreto que lució en la Ciudad de las Artes y las Ciencias", ha explicado la diseñadora a la publicación, destacando que ver a la reina con ese vestido en una fecha tan señalada la había ilusionado.

Guillén también ha revelado que el altavoz de Letizia y que hubiera utilizado uno de sus vestidos había sido una "ayuda impresionante" después de sufrir los efectos de las devastadoras inundaciones en su negocio. "La visibilidad que nos ha dado nos ha ayudado a salir adelante más rápido", ha asegurado a Vanitatis.

Es una experiencia similar a la que relató en un reportaje con El HuffPost Cristina Aristoy, CEO de la firma de joyas Singularu un mes después de la DANA. “Lo que tiene la reina con ese gesto tan bonito, que no ha sido puntual, es que está poniendo el foco”, agradeció después de que Letizia luciera en varias actos pendientes de la marca.

“Para nosotros es visibilidad", destacó Aristoy, que explicó que les había venido muy bien para darse a conocer de cara la Navidad y que algunas personas podían pensar en ellos para regalar.