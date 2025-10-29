Así es como se ha visto a la reina Letizia al llegar al funeral de las víctimas de la DANA

La reina Letizia conmocionada durante el funeral de las víctimas de la DANA

Este miércoles 29 de octubre se cumple el primer aniversario de la DANA, lo que indica que ya hace un año que este terrorífico temporal azotó la Comunidad Valenciana, cobrándose la vida de 237 personas.

Para honrar homenaje a las 237 víctimas de esta tragedia, 229 de ellas en la provincia de Valencia, siete en Cuenca y Alicante y una en Málaga, el gobierno ha organizado un Homenaje de Estado.

Además, por supuesto, de los familiares de las víctimas como principales protagonistas del acto, también han asistido las autoridades más importantes del país, como el rey Felipe VI de España, la reina Letizia Ortiz o el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez.

La emoción se ha adueñado del acto en todo momento, tanto que la reina Letizia ha sido una de las personalidades que no ha podido ocultar estar enormemente conmocionada durante todo el evento.

A su entrada, los reyes de España han sido recibidos con aplausos por los presentes, todo lo contrario al recibimiento que ha vivido el presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha sido recibido con insultos.

Nada más entrar, a la reina Letizia ya se la ha visto cabizbaja y con un semblante muy triste, algo que se ha intensificado cuando ha estado hablando con los con familiares de las víctimas de la DANA, a quienes ha ofrecido su consuelo con lágrimas en los ojos.

Tanto es así que minutos antes de entrar al recinto en el que se iba a celebrar el funeral, el rey Felipe VI se ha acercado a ella en actitud cariñosa y la ha cogido por la cintura, brindándole así un gesto de apoyo.