El maquillador de Zendaya explica cómo recrear paso a paso el maquillaje viral de la actriz en el estreno de 'La odisea'

La odisea es el estreno del verano y sus protagonistas lo han dado todo en las últimas semanas para promocionar por medio mundo la nueva película de Christopher Nolan. A pesar de que apenas tiene unos minutos de tiempo en pantalla, Zendaya ha acaparado todas las miradas por sus elecciones estilísticas inspiradas en su papel, el de diosa Atenea.

La estrella, que tiene cuatro grandes estrenos este año, ha lucido desde piezas de archivo de los noventa rescatadas para la ocasión, hasta diseños a medida como el custom de Louis Vuitton cargado de volantes que vistió en París.

Pero, además de sus estilismos, Zendaya ha cautivado con sus looks de maquillaje en cada una de sus apariciones, provocando que cientos de personas ya intenten recrearlos en casa para estos meses de verano. Ha sido especialmente aplaudido el que lució en el estreno de la cinta en Nueva York, donde apostó por un maquillaje muy luminoso, con el efecto rostro besado por el sol.

Ante la popularidad del look, Ernesto Casillas, maquillador de la actriz y responsable de sus maquillajes más aplaudidos, ha compartido un reel en su cuenta de Instagram en el que ha mostrado paso a paso cómo replicarlo en casa.

"Es casi un maquillaje no make up, con el foco en ese efecto besado por el sol. Destacando el colorete en las mejillas, la nariz y sienes ", empieza destacando Casillas, que explica que lo primero que hay que hacer antes de empezar a maquillar es asegurarse de que la piel del rostro está muy bien hidratada para conseguir esa luminosidad.

El profesional recomienda emplear el sérum o crema hidratante que utilice cada uno en su rutina que mejor cumpla esa función de nutrir desde dentro la piel. Además, Casillas recuerda que es recomendable dar a los productos un par de minutos para que se asienten y penetren en profundidad antes de empezar a maquillar el rostro.

Lo primero que hace el maquillador es aplicar dos gotas de base de maquillaje sobre la palma de la mano y mezclar el producto con un poco de sérum para que el resultado quede "menos mate". Posteriormente, Casillas coloca la mezcla con una esponja sobre el rostro a toquecitos. "Céntrate en las zonas en las que necesites más cobertura, pero mantén una cobertura muy muy ligera", aconseja el experto para conseguir el mismo look que Zendaya.

El 'look' de Zendaya Getty Images

A continuación, el maquillador usa un poco de corrector para iluminar algunas zonas como la parte inferior del párpado, alrededor de la nariz o entre las cejas, utilizando poco producto. Y ahora llega el turno para lo que Casillas califica como "la estrella del look": el colorete. El profesional usa primero un colorete con un subtono marrón o terracota y lo aplica sobre las mejillas, la nariz, por encima de las cejas y cerca de la línea del pelo.

Casillas recomienda ser generoso y no tener miedo. "Puede parecer una locura, pero ese es el look", insiste el maquillador, que después de la primera capa de colorete añade otra en un tono cereza más rojizo y brillante. Para este paso, en lugar de aplicarlo en las mismas zonas del rostro, se centra en la parte superior de las mejillas y la nariz.

Para los labios, Casillas y Zendaya utilizaron simplemente un poco de bálsamo labial y un poco del colorete en tono cereza para difuminarlo. Además, el maquillador empleó un poco de sérum sobre las mejillas para conseguir un efecto más natural y traslúcido.