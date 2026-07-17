Cerdán y su familia recibieron más de 300.000 euros entre 2015 y 2024: sus mayores beneficios fueron en la etapa de Ábalos como ministro

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de beneficios entre 2015 y 2024, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.

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