Cerdán y su familia recibieron más de 300.000 euros entre 2015 y 2024: sus mayores beneficios fueron en la etapa de Ábalos como ministro
Así consta en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detectado que Santos Cerdán y su familia obtuvieron 323.178 euros de beneficios entre 2015 y 2024, siendo la época en la que alcanzó "sus máximos" entre los años 2019 y 2023, "periodo que aglutina la denominada etapa ministerial de (José Luis) Ábalos" y en la que él le reemplazó como secretario de Organización del PSOE.
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