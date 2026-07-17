La torre Glòries de Barcelona sí proyectó la bandera de España y el rótulo "campeones": era una prueba y no duró más de 15 minutos

El diario Olé, el periódico deportivo más vendido de Argentina, ha publicado un vídeo donde se puede ver la torre Glòries (antes Agbar) de Barcelona iluminada con los colores de España y con el rótulo "Campeones".

Esto ha levantado una enorme polvareda en Argentina ya que son muchos los que han acusado a España de ser una Selección "agrandada" por dárselas ya de campeón dos días antes de la final del Mundial, que se celebrará este domingo a las 21:00, hora española, en Nueva York.

Esas imágenes han corrido como la pólvora por las redes sociales y son muchos los que han comentado que en realidad eran del año 2024, cuando España ganó la Eurocopa. Pero no, las imágenes sí son actuales. Fueron grabadas en la noche del jueves a eso de las once de la noche en Barcelona.

Pruebas de funcionamiento

En El HuffPost nos hemos puesto en contacto directamente con el equipo de comunicación de la Torre Glòries, que ha confirmado que sí se proyectó la bandera de España a modo de prueba para verificar que, en caso de que España gane el mundial el próximo domingo, el sistema funcione.

"La iluminación de ayer formaba parte de las pruebas técnicas necesarias para validar el dispositivo especial previsto. Las comprobaciones se llevaron a cabo de manera puntual, en el menor tiempo posible, y tuvieron una duración aproximada de 15 minutos", han explicado a El HuffPost.

El diario argentino se ha tenido que defender de las acusaciones de fake news —hasta X ha puesto una nota de la comunidad donde se dice que el vídeo es de 2024 cuando en realidad sí es del jueves—.

"No solo que el vídeo efectivamente es de ayer. Sino que quien lo filmó lo hizo en DOS MOMENTOS diferentes de la noche, con una hora de diferencia. Saludos, campeones", ha dicho Olé a todos aquellos que han cuestionado la información que el medio publicó este jueves.