Ángel Garna, manchego trabajando en Bruselas: "Hay gente a la que le gusta la agricultura, pero no suficiente para el relevo generacional"

La agricultura es, sin lugar a dudas, el gran motor del sector primario y el pilar fundamental de nuestra sociedad. Los agricultores son el primer y más importante eslabón de la cadena alimentaria; sin su duro trabajo diario, sería imposible que el consumidor final disfrutara de los alimentos que llenan los supermercados de nuestro país.

Sin embargo, el campo español lleva años agonizando por culpa de una enfermedad silenciosa: la falta de relevo generacional. Los agricultores en activo son cada vez más mayores y no hay suficientes jóvenes dispuestos a tomar el testigo tras sus inminentes jubilaciones, poniendo en grave riesgo la supervivencia del sector.

A pesar del panorama pesimista, no todo está perdido. Aún queda una pequeña resistencia de jóvenes apasionados por el entorno rural que no dudan en utilizar las redes sociales para divulgar y generar conciencia sobre este problema.

Uno de ellos es Ángel Garna, un joven manchego que, en una reciente entrevista para el programa especializado Llena de Vida: La España vaciada, ha reflexionado sobre su activismo y sobre el incierto futuro de nuestras tierras.

El sueño condicionado de volver a casa

Garna, que actualmente reside y trabaja en Bruselas para seguir formándose profesionalmente, confiesa que su gran objetivo vital es hacer las maletas de vuelta para instalarse en su municipio natal: Ledaña, en la provincia de Cuenca.

“A mí me gustaría vivir en mi pueblo, pero claro, es que tampoco depende solo de mí, depende de si tengo oportunidades y si puedo construir también una vida profesional allí”, sostiene..

Para evitar que los pueblos se conviertan en meros "pueblos dormitorio" o queden abandonados, Garna considera que es vital fomentar el sentido de pertenencia. "Nos falta involucrarnos de una manera mucho más activa en la vida diaria de nuestros pueblos", puntualiza.

El joven aboga por participar en asociaciones locales y crear actividades que forjen vínculos vecinales, acciones que considera la clave maestra para generar ese ansiado arraigo. “Podemos crear comunidad y generar redes de apoyo. Lo que nos faltaría es quitarnos esa pereza que nos da muchas cosas”, complementa.

Los números del relevo generacional

En cuanto al ansiado relevo generacional en la agricultura de su Ledaña natal, Garna es realista y confiesa que el panorama es tremendamente complejo. “Hay gente que sí que se quiere dedicar a la agricultura, pero no es un porcentaje lo sumamente relevante como para afrontar ese relevo”, señala.

“O sea, claro que hay gente a la que le gusta la agricultura y que quiere seguir con ella, pero para todo el porcentaje de industria que significa ahora mismo, por ejemplo, para Ledaña, no hay gente suficiente para poder avanzar hacia ese relevo”, concluye el manchego, dejando en el aire una advertencia para el resto del país.