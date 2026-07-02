Este 'stick' multiusos es el único producto que necesitas en tu neceser este verano

El verano es sinónimo de no querer complicarse demasiado la vida. Apetecen cosas fáciles, sencillas y que no impliquen demasiado tiempo, también si hablamos de maquillaje. Por eso los meses estivales son perfectos para utilizar productos multiusos que sean funcionales y que ahorren espacio en el bolso y la maleta cuando nos vamos de vacaciones.

Las marcas de maquillaje lo saben y en los últimos años se han puesto las pilas para lanzar este tipo de productos. Una de las últimas ha sido Kosas, que acaba de poner en el mercado el Impressionist Multistick, un stick de color en crema pensado para las mejillas y los labios, pero que también puede utilizarse en los párpados.

Este stick está disponible en siete tonos para que no solo puedas adaptarlo a tu piel, sino para que puedas experimentar con el color en función de lo que más te apetezca. Desde burdeos intenso como Ripe, hasta otros más nude como Muse, pasando por el rosado Intuition.

Impressionist Multistick de Kosas KOSAS

Al ser una barra en crema, se desliza con facilidad por el rostro y es muy sencillo de utilizar. En una masterclass organizada por Kosas, el maquillador Pedro Cedeño explicó cómo utilizarlo para que el resultado fuera el mejor. El experto aconseja aplicar primero el producto en la mano ya que tiene mucho pigmento y de esta forma es más fácil modularlo con una brocha biselada sobre las mejillas para tener más control sobre el resultado.

Si quieres que el rubor del colorete sea más intenso, basta con seguir aplicando capas sobre el rostro y difuminarlas bien para un colorete natural pero intenso perfecto para los meses de verano, como si la piel de la cara estuviera bañada por el sol.

El Impressionist Multistick también está pensando para utilizarse en los labios y Cedeño aconseja usar el producto de una manera similar, aplicando un poco sobre la mano y después utilizando la brocha en los labios. El maquillador recomienda poner en el color en la parte central de los labios y después difuminarlo con los dedos.

Ejemplos de colorete KOSAS

Además de su función principal para las mejillas y los labios, este stick tiene tantos usos como gustos tiene cada uno y también puede emplearse, por ejemplo, para aportar un toque de color en los párpados con una ligera sombra, siguiendo la moda de los últimos años en las que el maquillaje en tonos rosados está siendo una de las tendencias clave.

Esta barra de color puede utilizarse sin miedo ya que la composición incluye activos hidratantes y extractos botánicos que permiten que la piel se mantenga sana a pesar de llevar capas de maquillaje.