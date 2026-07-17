Un catedrático de Derecho Constitucional, sobre el juicio a Begoña Gómez: "Me recuerda a mis explicaciones en la facultad"

La mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, irá a juicio con jurado popular, como quería el juez Peinado. No tendrá, sin embargo, que acatar las medidas cautelares que se le habían impuesto, tras considerar los magistrados en su mayoría que no había un "riesgo de fuga" real.

Es decir, se le devolverá el pasaporte (el cual se le había retirado), no tendrá que acudir cada quince días a los juzgados, ni deberá cumplir la prohibición de no salir del país. Además, otra de las novedades del caso es que solo se le enjuiciará por dos delitos (tráfico de influencias y malversación), en vez de los cuatro que Peinado le había achacado en un inicio.

La decisión ha sido ampliamente comentada y analizada por diferentes catedráticos y expertos en derecho. Uno de ellos ha sido el catedrático emérito de Derecho Constitucional y letrado de las Cortes, Diego López Garrido, quien ha comparado el caso con sus explicaciones en la facultad, recordando uno de los principios básicos del Estado de Derecho.

"El asunto Begoña Gómez me recuerda mis explicaciones en la facultad sobre el Estado de Derecho. Su principio básico es que no se puede procesar a alguien en base a meras elucubraciones o imaginaciones, que es lo único que hay en ese asunto", ha señalado el catedrático de Derecho Constitucional en un mensaje compartido en 'X' (antes conocido como Twitter), donde acumula ya más de 800 'me gusta'.

La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid, que corregía a Peinado en casi todos los aspectos a excepción de la cuestión del jurado popular, fue firmada este jueves por cinco magistrados: María del Rosario Esteban, José Sierra, Carlos Prat, Enrique Jesús Berges y Jesús Gómez Angulo.

Desde el PSOE han seguido insistiendo y confiando en la inocencia de Begoña Gómez, asegurando que "es inocente". "La instrucción es una causa política basada en noticias falsas para acosar y perseguir a la mujer del presidente del Gobierno. Acoso y obsesión", han agregado finalmente.