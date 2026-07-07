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De Anne Hathaway a Robert Pattinson: el estelar reparto de 'La odisea'
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Los protagonistas de 'La odisea', en el estreno en Londres

De Anne Hathaway a Robert Pattinson: el estelar reparto de 'La odisea'

Los protagonistas de la película de Chistopher Nolan, que se estrena el 17 de julio, presentaron este lunes la cinta en Londres. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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  Matt DamonEl célebre actor es el gran protagonista de la película, en la que da vida a Odiseo, también conocido como Ulises.WireImage/Getty Images
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  Anne HathawayLa actriz, que lució un bonito vestido azul de Dior, interpreta a Penélope, mujer de Odiseo.Karwai Tang/Getty Images
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  Tom Holland'Spider-Man' no es el único gran estreno que Holland tiene por delante. El intérprete, que lució un traje de americana cruzada en tonos marrones, encarna a Telémaco en 'La odisea'.Karwai Tang/Getty Images
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  Lupita Nyong'oLa ganadora de un Oscar tiene un papel doble y dará vida a Helena de Troya y Clitemnestra.Karwai Tang/Getty Images
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  ZendayaLa actriz, que lució un imponente vestido de Schiaparelli recién salido de la pasarela, da vida a la diosa Atenea.Karwai Tang/Getty Images
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  Robert PattinsonEl actor, clásico con un traje gris de Dior, interpreta el papel de Antínoo, uno de los pretendientes de Penélope.Mike Marsland/WireImage
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  Charlize TheronLa intérprete da vida a la ninfa Calipso.Mike Marsland/WireImage
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  Mia GothGoth, ataviada con un delicado Dior, es la encargada de interpretar a Melanto, una de las sirvientas de Penélope.WireImage/Getty Images
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  Samantha MortonLa actriz encarna a la hechicera Circe en la adaptación de Nolan.Mike Marsland/WireImage
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  Elliot PageSe ha especulado qué rol tiene el actor en la película y parece que finalmente es Sinón, un soldado griego que participa en la batalla.WireImage/Getty Images
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  Travis ScottEl rapero tiene un papel secundario en la película interpretando a un poeta que recita historias sobre héroes.WireImage/Getty Images
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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