Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El nuevo fetiche de la reina Letizia es la prenda más buscada de la temporada
Moda y Belleza
Moda y Belleza

El nuevo fetiche de la reina Letizia es la prenda más buscada de la temporada

Los lazos han vuelto para quedarse. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
La reina Letizia, con una blusa de lazada gris
La reina Letizia, este jueves en MadridGetty Images

Los looks de la reina Letizia se analizan al detalle en cada una de sus apariciones buscando algunas de las tendencias de la temporada o ciertos guiños diplomáticos, habituales en el vestidor de la consorte. 

Este jueves, la reina ha participado en un acto por el 40º aniversario de la creación de la Fundación CEOE en el Teatro Real, donde ha dejado un estilismo que rompe con los trajes que suele utilizar Letizia para sus actos de diario. 

La reina ha combinado para la ocasión una blusa con lazada semitransparente en color gris con una falda de cuero negra, ambas de Hugo Boss. Letizia ha conjuntado las prendas con unos zapatos nuevos de tacón ancho de Tod's. 

La reina Letizia, este jueves en el Teatro Real
  La reina Letizia, este jueves en el Teatro RealEuropa Press via Getty Images

El look, además de acaparar gran parte de la atención, también ha confirmado que la reina tiene un nuevo fetiche: las blusas con lazada. Esta prenda, una de las más buscadas de la temporada, no es nueva en el vestuario de la consorte, pero sí ha intensificado su uso en las últimas semanas. 

Sin ir más lejos, la reina concluyó la visita de Estado a China con un acto en la Universidad de Pekín en la que lució una versión de esta prenda en color negro y con una lazada al centro que combinó con un traje burdeos. 

La reina Letizia, en la Universidad de Pekín con una blusa con lazada negra
  La reina Letizia, en la Universidad de Pekín con una blusa con lazada negraGTRES

Es una fórmula similar a la que siguió el pasado mes de octubre durante su visita a las oficinas centrales de la FAO en Roma. Letizia dio entonces la bienvenida al otoño con un traje de chaqueta rojo que combinó con una blusa blanca con una gran lazada central fluida. 

Letizia, en las oficinas de la FAO a mediados de octubre
  Letizia, en las oficinas de la FAO a mediados de octubreGTRES

El gusto de la reina por este tipo de prendas la llevó a reutilizar para la visita de Estado del sultán de Omán un vestido de Pertegaz en gris perla, cuyo protagonista es sin duda el gran lazo al cuello. Antes de que llegara el otoño, este año Letizia ya había dado pistas de que las lazadas estaban muy presentes en su armario: en enero despidió a Leonor en Cádiz con una blusa blanca de este estilo y en marzo participó en una reunión de UNICEF con un diseño en azul. 

Letizia, este martes en el almuerzo en Zarzuela
  Letizia, este martes en el almuerzo en ZarzuelaGTRES

Lazos, una de las tendencias del otoño

La reina Letizia no es la única mujer que ha convertido esta prenda en uno de sus fetiches este otoño. Otras royals como Kate Middleton siguen luciendo este tipo de modelos asiduamente, confirmando que es una de las tendencias de esta temporada y probablemente de la siguiente. No hay más que ver el debut de Jonathan Anderson al frente de la línea femenina de Dior, donde tanto las blusas con lazada como los lazos en general fueron protagonistas. 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE

En las últimas semanas, en las calles y en las alfombras rojas ha quedado claro que los lazos han vuelto para adornar minivestidos propios de esta época de fiestas, coleteros, zapatos e incluso chaquetas, aportando un detalle extra para elevar cualquier estilismo. 

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 