El nuevo fetiche de la reina Letizia es la prenda más buscada de la temporada

Los looks de la reina Letizia se analizan al detalle en cada una de sus apariciones buscando algunas de las tendencias de la temporada o ciertos guiños diplomáticos, habituales en el vestidor de la consorte.

Este jueves, la reina ha participado en un acto por el 40º aniversario de la creación de la Fundación CEOE en el Teatro Real, donde ha dejado un estilismo que rompe con los trajes que suele utilizar Letizia para sus actos de diario.

La reina ha combinado para la ocasión una blusa con lazada semitransparente en color gris con una falda de cuero negra, ambas de Hugo Boss. Letizia ha conjuntado las prendas con unos zapatos nuevos de tacón ancho de Tod's.

La reina Letizia, este jueves en el Teatro Real Europa Press via Getty Images

El look, además de acaparar gran parte de la atención, también ha confirmado que la reina tiene un nuevo fetiche: las blusas con lazada. Esta prenda, una de las más buscadas de la temporada, no es nueva en el vestuario de la consorte, pero sí ha intensificado su uso en las últimas semanas.

Sin ir más lejos, la reina concluyó la visita de Estado a China con un acto en la Universidad de Pekín en la que lució una versión de esta prenda en color negro y con una lazada al centro que combinó con un traje burdeos.

La reina Letizia, en la Universidad de Pekín con una blusa con lazada negra GTRES

Es una fórmula similar a la que siguió el pasado mes de octubre durante su visita a las oficinas centrales de la FAO en Roma. Letizia dio entonces la bienvenida al otoño con un traje de chaqueta rojo que combinó con una blusa blanca con una gran lazada central fluida.

Letizia, en las oficinas de la FAO a mediados de octubre GTRES

El gusto de la reina por este tipo de prendas la llevó a reutilizar para la visita de Estado del sultán de Omán un vestido de Pertegaz en gris perla, cuyo protagonista es sin duda el gran lazo al cuello. Antes de que llegara el otoño, este año Letizia ya había dado pistas de que las lazadas estaban muy presentes en su armario: en enero despidió a Leonor en Cádiz con una blusa blanca de este estilo y en marzo participó en una reunión de UNICEF con un diseño en azul.

Letizia, este martes en el almuerzo en Zarzuela GTRES

Lazos, una de las tendencias del otoño

La reina Letizia no es la única mujer que ha convertido esta prenda en uno de sus fetiches este otoño. Otras royals como Kate Middleton siguen luciendo este tipo de modelos asiduamente, confirmando que es una de las tendencias de esta temporada y probablemente de la siguiente. No hay más que ver el debut de Jonathan Anderson al frente de la línea femenina de Dior, donde tanto las blusas con lazada como los lazos en general fueron protagonistas.

En las últimas semanas, en las calles y en las alfombras rojas ha quedado claro que los lazos han vuelto para adornar minivestidos propios de esta época de fiestas, coleteros, zapatos e incluso chaquetas, aportando un detalle extra para elevar cualquier estilismo.