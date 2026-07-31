El "caos" y la "crisis diplomática" de Ceuta centran los titulares de la prensa mundial

Ceuta vive una situación crítica tras la llegada masiva de miles de personas desde Marruecos, un flujo que ha desbordado por completo la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. Cientos de migrantes, entre ellos menores, se ven obligados a pernoctar al aire libre en parques y espacios públicos a la espera de ver qué ocurre con ellos, temerosos de acceder a servicios de asistencia que implican su identificación, lo que puede facilitar su extradición.

La tragedia deja ya al menos 18 muertos ya, cuyos cuerpos han sido recuperados por la Guardia Civil al intentar cruzar a nado. Ante la gravedad del escenario, el presidente Pedro Sánchez viajará hoy a la zona, mientras el PP exige modificar la Ley de Extranjería para permitir devoluciones en frontera y solicita un pleno extraordinario urgente en el Congreso.

La crisis fronteriza, la peor en la zona desde 2021, está encontrando un importante eco en la prensa internacional, sobre todo en Europa. A las imágenes impresionantes de personas cruzando a nado entre espigones peligrosos, con colchonetas y aletas casi de juguete, se suma el debate migratorio de fondo, a flor de piel en parte por las presiones de la ultraderecha. Es lo que ha llevado a países como Italia a proponer incluso el cierre del Espacio Schengen comunitario, lo que ha llevado al Ministerio de Exteriores a convocar el embajador de Georgia Meloni en señal de protesta. A las puertas de una "crisis diplomática" para buena parte de la prensa foránea.

Por ejemplo, en la República Italiana, sólo la muerte del mítico Franco Baresi, el capitán del Milan, ha desplazado la crisis española de la apertura de sus medios. "Estado de emergencia en el enclave español de la costa marroquí. Vox habla de una invasión", titula el Corriere della Sera, que acompaña su crónica -muy descriptiva sobre la manera en que las personas tratan de llegar a nado al otro lado de la frontera- con una explicación de por que Ceuta sigue siendo una ciudad española.

Cita la sentencia del Supremo sobre las devoluciones en caliente como el posible detonante de la crisis. "Esta decisión podría haber desencadenado la intensificación de los intentos de expatriación observados en los últimos días, un fenómeno que se intensificó repentinamente ayer por la mañana por razones aún por esclarecer". "La oposición ha arremetido contra el gobierno, acusándolo de ser incapaz de gestionar la inmigración", ahonda.

En La Repubblica, hablan de "asalto" y de la cantidad de niños que hay entre los llegados a Ceuta. "Ahora, todos deambulan por las calles de Ceuta, una situación cada vez más difícil de controlar". En su caso, señalan que "la reacción de Rabat a la visita de Sánchez a Argel" es lo que estaría detrás de la bajada de vigilancia al otro lado de la frontera, que ha permitido que sea más porosa. También citan el alineamiento de Madrid con la propuesta de Rabat para el Sáhara y su empeño, ahora, en defender la "cooperación" con las autoridades marroquíes. Destaca el diario que, pese a los esfuerzos del Gobierno por reforzar la zona, se ha producido "una tragedia", que puede ir a más por el alto número de desaparecidos.

La Stampa, más escorado, habla de un "asalto" al continente europeo tras el "grave" incidente que se ha vivido en las últimas horas en la ciudad autónoma de Ceuta. La noticia es la apertura en su edición en papel, incluso. "Las imágenes de niños empapados llegando a la orilla y columnas humanas de kilómetros de largo en las colinas que bordean Ceuta hicieron revivir en la ciudad autónoma la pesadilla de mayo de 2021", recuerda. "Madrid está lista para movilizar al ejército y hacer frente a la situación", afirma, pese a todo.

Obviamente, toda la prensa italiana dedica un amplio espacio al choque diplomático con Madrid por la petición de bloqueo de Schengen, por ahora centrándose en el cruce de declaraciones. "Tensión", "polémica", "encontronazo"... son algunas de las palabras que se emplean para describir el asunto, al que aún le falta el contexto europeo por lo tardío de la queja italiana, anoche.

En Francia (otro estado colonialista en Marruecos), la noticia está teniendo recorrido, pese a la ola de incendios que sacude al país. Le Monde se centra en lo geopolítico: "La llegada masiva de migrantes a Ceuta reaviva las tensiones entre Madrid y Rabat". "Huyeron sonriendo hacia Europa. Descalzos, en calzoncillos o bañadores, algunos nadando, otros en flotadores. Una vez superado el malecón que separa las afueras de la ciudad marroquí de Fnideq de la playa de Ceuta, corrieron hacia el centro del enclave español, alzando los brazos y gritando "¡Viva España!", describe con precisión su corresponsal. "Ceuta se ha consolidado este año como uno de los puntos de entrada preferidos a Europa, con un incremento de más del 149,4% en los cruces terrestres", destaca.

Ahora, destaca las declaraciones de las autoridades ceutíes, denunciando que están "desbordados y saturados", así como el llamamiento del PP al Gobierno de Pedro Sánchez para que "recupere el control" del enclave y la denuncia de Vox de que estamos, dicen, ante "una invasión". "Para el Gobierno español, este nuevo repunte de la actividad se debe a una sentencia dictada el 8 de julio por el Tribunal Supremo, que, según afirma, ha incitado a las redes de tráfico de personas a intensificar sus operaciones", explica Le Monde a sus lectores. Pero añade los factores Sáhara y Argelia. "Para Abdullah Abaakil, vicesecretario del Partido Socialista Unificado de Marruecos, no hay duda: 'Las autoridades marroquíes claramente dejaron pasar esto', afirma. 'Existe una dudosa tendencia a explotar la migración y la desesperación de los jóvenes para avergonzar al gobierno español y decirle cuando las cosas no le gustan'", cita.

El progresista Libération abre a toda plana en su edición digital con Ceuta, "una zona de Europa rodeada por Marruecos". "Un gran número de jóvenes, entre ellos menores de edad, entraron ilegalmente en territorio español el jueves. España y Marruecos han anunciado expulsiones aceleradas, una práctica condenada por el derecho internacional humanitario", recuerda. Un ángulo en el que, lamentablemente, no suelen centrarse las informaciones de los grandes medios mundiales.

France 24 es otra de las excepciones, porque se centra en la parte humana. "Es muy duro, muy triste, pero no hay otra salida", sostiene su pieza principal, más pendiente de contar las razones que mueven a estas personas a escapar que la pelea geopolítica que pueda haber detrás. "Por mar y tierra, miles de personas se adentran en territorio español para cambiar su realidad", constata.

En Alemania, el Frankfurter Allgemeine Zeitung se lleva la noticia a posiciones mucho más discretas. "España despliega soldados contra la afluencia masiva de migrantes", titula. Afirma que la policía está "desbordada" pero recuerda que la UE ha ofrecido apoyo a través de la agencia fronteriza Frontex. "Marruecos culpó a 'organizaciones criminales' y subrayó que la cooperación con España en materia migratoria era 'ejemplar'", destaca.

"Un posible detonante de la reciente afluencia migratoria es una sentencia del Tribunal Supremo español que prohíbe a las fuerzas de seguridad devolver inmediatamente a Marruecos a los migrantes que hayan llegado por mar a los enclaves de Ceuta y Melilla", explica a su público su corresponsal.

El tabloide Bild abre directamente con el choque entre Italia y España. "Meloni quiere expulsar a España del Espacio Schengen", dice a las claras. "Al borde de una crisis diplomática", insiste. Sobre la situación en Ceuta, la califica de "tensa" y "dramática" y destaca que está "empeorando" con las horas. "Madrid responde con un despliegue militar. El ejército apoyará a la Guardia Civil en la frontera. Además, el número de agentes en Ceuta prácticamente se duplicará", relata.

En el Reino Unido, la cadena pública BBC ha situado Ceuta entre su cuarta y segunda noticia desde ayer, junto al acuerdo sobre Gaza entre Hamás y Estados Unidos. Su idea central es que hasta el Ejército está teniendo que intervenir para frenar la crisis. "Se vivieron escenas caóticas cuando, al parecer, fallaron los controles fronterizos", destacan sus periodistas. "

El Tribunal Supremo español dictaminó este mes que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla, otro enclave español, no pueden ser devueltos sumariamente a Marruecos. El Ministerio del Interior español acusó a las redes de trata de personas de aprovecharse de ello para "fomentar el flujo de inmigrantes indocumentados", expone el citado medio que, pese a todo, destaca la confusión reinante aún. "Todavía no está claro qué motivó este aumento de cruces ilegales desde Marruecos, ni cuánto se esforzaron las autoridades de ese país por impedirlo".

No hay en la BBC eco para formaciones de ultraderecha como Vox, pero sí para el choque con el Gobierno de Italia.

El Times de Londres destaca: "Migrantes irrumpen en la frontera de Marruecos con el territorio español de Ceuta. Las fuerzas de seguridad se vieron desbordadas por la multitud que nadaba, escalaba y cruzaba la frontera a toda prisa, lo que provocó peticiones para que se declarara el estado de emergencia nacional". Y en The Guardian -que incluso ha abierto un directo sobre esta cobertura- explican que "SZe espera que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite hoy territorio italiano, mientras Italia exige la suspensión de España del espacio Schengen en medio de la preocupación por una nueva crisis migratoria".

Destacan que el PP pide al mandatario socialista que "defienda nuestra seguridad nacional" y que la prensa nacional denuncia la "pasividad" de las autoridades de Marruecos. De paso, recuerdan el proceso actual de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno como un intento de hacer las cosas bien ante el fenómeno migratorio.

Saltando el océano, leemos "España vuelve a enfrentar presión migratoria en Ceuta por el cruce de miles de migrantes" en el New York Times. El diario ha publicado incluso un "lo que hay que saber sobre Ceuta". "La península en la costa norte de Marruecos que España ha gobernado durante siglos ha sido un lugar frecuente de cruces masivos de inmigrantes y tensiones políticas", señala, calificando de "compleja" su situación actual y destacando la necesidad del despliegue de tropas españolas en un territorio que Marruecos entiende aún en disputa.

También la agencia norteamericana Associated Press ha ofrecido a sus abonados un análisis sobre el enclave norteafricano y sus peculiaridades. La información sobre la crisis que protagoniza ha llegado a abrir su edición esta mañana. Habla de una entrada "en masa" de migrantes y de la "grave crisis humanitaria" aparejada. "Sin refugio, miles de migrantes, incluidos menores no acompañados, se vieron obligados a dormir en parques y aceras, mientras que otros vagaban sin rumbo por las calles, dijo. 'Es un caos'", indica.

Este medio destaca que aún no es posible afirmar a las claras cuál ha sido el detonante de esta entrada masiva de personas, pero recuerda que para llegar a Ceuta "los migrantes suelen nadar desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unos cinco kilómetros hasta alcanzar territorio español. Otros intentan la travesía desde la cercana localidad de Belyounech, donde la distancia es menor".

La CNN destaca el despliegue del Gobierno para "mantener la seguridad en la ciudad de Ceuta" pero, también, que las ONG locales hablan de "caos absoluto". "Achraf Maimouni, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en el norte de Marruecos, describió la situación como 'excepcional'. 'La frontera de Tarajal se abrió esta mañana en circunstancias inusuales y la gente la cruzó'", cita.