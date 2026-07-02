La mujer asesinada en Málaga fue apuñalada y ahogada, según la autopsia preliminar

Vista del pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) donde fue hallada muerta una mujer de 35 años y desaparecida desde abril. Su expareja ha confesado el crimen.

La mujer hallada muerta en un pozo de Rincón de la Victoria (Málaga) presenta signos de apuñalamiento y ahogamiento, según la autopsia preliminar, a la espera de los resultados definitivos que certifiquen la causa exacta de la muerte, han informado a EFE este jueves fuentes de la investigación.

La víctima, Cristina Catalá, española de 35 años, que desapareció en abril, fue asesinada por su expareja, de 49 años, quien confesó el crimen y dijo el lugar en el que estaba el cuerpo. El autor fue detenido por homicidio en el ámbito VioGén y confesó que había matado a la mujer, tras lo que se localizó el cuerpo.

En esta operación, desarrollada de forma conjunta por la Policía Nacional y la Guardia Civil, los agentes realizaron tres registros en Málaga y Rincón de la Victoria, el hombre confesó y la Guardia Civil localizó el cadáver de la víctima en un pozo de una finca cercana a una de las registradas, en Rincón de la Victoria.

Detenidos otro hombre y una mujer como presuntos encubridores

La investigación se abrió hace meses y en ella también han sido detenidos otro hombre y una mujer como encubridores, todos de nacionalidad española. El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha informado de que una de esas personas ha sido detenida por su implicación en los hechos y por tráfico de drogas, y la otra por tráfico de drogas.

Los tres arrestados, que están en dependencias policiales, pasarán a disposición judicial este viernes. En la relación del presunto asesino con la víctima no constaban denuncias previas ni que hubiera ninguna medida activada en el sistema VioGén, aunque ambos estaban en el sistema por relaciones anteriores. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, según ha dicho el delegado del Gobierno, Pedro Fernández.

En la mañana de este jueves la Guardia Civil ha llevado al detenido al lugar para hacer una reconstrucción de los hechos, en la que también ha estado presente la autoridad judicial. El alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha dicho que presuntamente la mujer no fue asesinada en el municipio y que el cuerpo fue trasladado desde otro sitio.