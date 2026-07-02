Muy pocas veces Ferreras ha reaccionado así a unas palabras de Ayuso, que pide "observadores internacionales" para España: "Me parece brutal"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vuelve a ser protagonista un día más. La polémica provocada por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo por Ley de Nietos y un posible "fraude electoral", como han deslizado en el PP, ha levantado una tormenta política que, lejos de contribuir a calmar, la presidenta madrileña ha azuzado.

Si Feijóo acusó este lunes al president del Gobierno Pedro Sánchez de implementar una suerte de "ingeniería electoral" para "fabricar votantes", Ayuso redobla la apuesta y dice ahora que "España necesita observadores internacionales".

En Al rojo vivo han comentado este jueves sus palabras, a las que su presentador, Antonio García Ferreras, no ha dado crédito. "No entiendo nada; es que se está haciendo exactamente lo que pedía él, lo que pedía Feijóo cuando estaba en Galicia", ha dicho en referencia a las declaraciones de Feijóo.

Ferreras ha hecho lo propio con las de Ayuso, que afirmó que "este país necesitaba observadores internacionales, como si fuéramos un país del cuarto mundo inmerso en una guerra". "Es insoportable", ha añadido el periodista de laSexta.

"Es absolutamente terrible"

"A mí me parece brutal escuchar a Isabel Díaz Ayuso diciendo que España necesita observadores internacionales para garantizar la limpieza de las elecciones. Es absolutamente terrible. Que lo diga la extrema derecha de Vox o que lo diga Donald Trump, lo entiendo, pero también lo dice el PP de Madrid", ha aseverado Ferreras.

Al hilo de esto, en Al rojo vivo han recordado otras declaraciones de la líder madrileña donde sugería que "donde haya una duda habrá que poner la lupa y pedir toda la transparencia y ayuda". "En fin, la situación, como comprenderán, es anómala para nosotros", asegura Ayuso.

"Lo que es anómalo es que el PP, que ha defendido la ley de Nietos, ahora diga que esta es una especie de trampantojo, de trampa para transformar demográficamente el censo", ha sentenciado Ferreras.