Irene Montero rescata una camiseta con un mensaje claro durante su acto con Rufián

No es raro que Irene Montero utilice su indumentaria para reforzar su posicionamiento político, reivindicar causas que necesitan visibilidad o apoyar a pequeñas marcas. Este jueves, la eurodiputada de Podemos ha vuelto a hacerlo durante su acto con Gabriel Rufián en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.

En el encuentro, Montero y Rufián debatieron sobre el futuro de la izquierda y sus retos ante unas posibles elecciones generales. Ante esta tesitura, la política ha decidido rescatar una camiseta con un mensaje claro: "Confía, coño".

Se trata de una sencilla camiseta blanca de algodón de manga corta con esta frase bordada. No es la primera vez que la eurodiputada de Podemos la utiliza, ya que fue la prenda que eligió para un momento muy significativo: cuando abandonó el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2023 e hizo el traspaso de carteras con Ana Redondo. Toda una declaración de intenciones que vuelve a rescatar en este momento crucial para la izquierda.

Montero, cuando dejó el Ministerio de Igualdad en noviembre de 2023 Europa Press via Getty Images

La camiseta es un modelo de la marca homónima, fundada en Tenerife en 2017 y que cesó su actividad en diciembre de 2024. Confía, coño nació como un proyecto a través de redes sociales para que la familia de la fundadora, Luisa, pudiera recaudar dinero para viajar junto a su familia a Camboya, donde vivías su hermano en ese momento.

"Yo tenía dudas de poder conseguir ese objetivo y de una manera automática me llegó este flash de empezar a decirme a mí misma confía, confía, porque puedes alcanzar este propósito. En ese momento necesitaba dinero y, para ello, cambiar mis hábitos, que ya sabemos que es una de las cosas más difíciles a los que nos enfrentamos las personas", explicó Castañeda sobre la creación de la marca en una entrevista con el periódico Diario de avisos.

El lema y la firma se viralizaron gracias a Irene Montero, pero el proyecto terminó diciendo adiós en diciembre de 2024. "Hemos sido un pensamiento liberador, una camiseta, una totebag, un titular de periódicos, pero, sobre todo, hemos sido y somos un cara a cara con el mundo y con nosotras mismas", escribieron en una publicación en su cuenta de Instagram agradeciendo su apoyo a todas las personas que habían lucido el mensaje.