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El Real Madrid ya tiene fecha para unas elecciones históricas: el 7 de junio se sabrá si sigue Florentino Pérez o si hay sorpresa
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El Real Madrid ya tiene fecha para unas elecciones históricas: el 7 de junio se sabrá si sigue Florentino Pérez o si hay sorpresa

El club celebrará los comicios el próximo 7 de junio en un contexto marcado por el desgaste deportivo del equipo y el primer desafío electoral real al presidente en veinte años.

Israel Molina Gómez
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Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensa
Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensaAlberto Gardin vía getty images

El Real Madrid ya tiene fecha para unas elecciones que prometen ser históricas dentro del club blanco.

La Junta Electoral anunció este martes que los socios madridistas acudirán a las urnas el próximo 7 de junio para elegir presidente y Junta Directiva, en unos comicios que romperán una situación inédita durante casi dos décadas: Florentino Pérez tendrá rival.

El empresario Enrique Riquelme será quien se enfrente al actual presidente madridista, que desde su regreso al poder en 2009 no había tenido oposición efectiva en unas elecciones.

La votación se celebrará en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Unas elecciones que el madridismo casi tiene olvidadas

La fecha tiene una enorme carga simbólica para el club. Porque el madridismo llevaba prácticamente 20 años sin vivir unas elecciones presidenciales realmente competitivas.

La última vez ocurrió en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en unos comicios muy fragmentados tras la dimisión de Florentino Pérez durante su primera etapa al frente del club.

Después llegó el regreso del empresario en 2009. Y desde entonces, nadie había conseguido siquiera llegar a disputarle el cargo.

En varias convocatorias ni siquiera hubo votación al no presentarse candidatos alternativos que cumplieran las exigencias económicas establecidas en los estatutos del Real Madrid.

El contexto deportivo cambia completamente el escenario

Pero estas elecciones llegan en un momento muy distinto al de otros años.

El Real Madrid atraviesa una etapa de fuerte desgaste deportivo después de encadenar dos temporadas consecutivas sin grandes títulos en fútbol masculino, algo extremadamente poco habitual durante la era Florentino.

El ambiente alrededor del equipo ha cambiado muchísimo respecto a la etapa reciente de dominio europeo y estabilidad casi absoluta.

Y aunque Florentino Pérez sigue siendo enormemente poderoso institucionalmente, empiezan a aparecer sectores críticos con: la planificación deportiva, el final de ciclo de parte de la plantilla y la sensación de agotamiento alrededor del proyecto futbolístico.

Florentino sigue siendo favorito absoluto

Aun así, el presidente madridista continúa llegando como clarísimo favorito.

No solo por el peso institucional acumulado durante más de veinte años, sino también por el legado económico y estructural que deja: varias Champions League, una transformación gigantesca del club y la reforma del Santiago Bernabéu como uno de sus  grandes símbolos de su mandato, aunque seguramente no haya tenido el éxito que tenía en su cabeza

Pero el simple hecho de que el madridismo vuelva a votar entre varias candidaturas ya convierte el 7 de junio en una fecha muy poco habitual para el Real Madrid moderno.

Porque durante muchísimo tiempo el debate electoral dentro del club prácticamente desapareció. Y ahora volverá algo que muchos socios más jóvenes ni siquiera habían vivido nunca: una campaña electoral real en el Real Madrid.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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