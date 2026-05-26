El Real Madrid ya tiene fecha para unas elecciones históricas: el 7 de junio se sabrá si sigue Florentino Pérez o si hay sorpresa

Florentino Pérez, sonriente en un instante de su rueda de prensa

El Real Madrid ya tiene fecha para unas elecciones que prometen ser históricas dentro del club blanco.

La Junta Electoral anunció este martes que los socios madridistas acudirán a las urnas el próximo 7 de junio para elegir presidente y Junta Directiva, en unos comicios que romperán una situación inédita durante casi dos décadas: Florentino Pérez tendrá rival.

El empresario Enrique Riquelme será quien se enfrente al actual presidente madridista, que desde su regreso al poder en 2009 no había tenido oposición efectiva en unas elecciones.

La votación se celebrará en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid entre las 9:00 y las 20:00 horas.

Unas elecciones que el madridismo casi tiene olvidadas

La fecha tiene una enorme carga simbólica para el club. Porque el madridismo llevaba prácticamente 20 años sin vivir unas elecciones presidenciales realmente competitivas.

La última vez ocurrió en 2006, cuando Ramón Calderón se impuso en unos comicios muy fragmentados tras la dimisión de Florentino Pérez durante su primera etapa al frente del club.

Después llegó el regreso del empresario en 2009. Y desde entonces, nadie había conseguido siquiera llegar a disputarle el cargo.

En varias convocatorias ni siquiera hubo votación al no presentarse candidatos alternativos que cumplieran las exigencias económicas establecidas en los estatutos del Real Madrid.

El contexto deportivo cambia completamente el escenario

Pero estas elecciones llegan en un momento muy distinto al de otros años.

El Real Madrid atraviesa una etapa de fuerte desgaste deportivo después de encadenar dos temporadas consecutivas sin grandes títulos en fútbol masculino, algo extremadamente poco habitual durante la era Florentino.

El ambiente alrededor del equipo ha cambiado muchísimo respecto a la etapa reciente de dominio europeo y estabilidad casi absoluta.

Y aunque Florentino Pérez sigue siendo enormemente poderoso institucionalmente, empiezan a aparecer sectores críticos con: la planificación deportiva, el final de ciclo de parte de la plantilla y la sensación de agotamiento alrededor del proyecto futbolístico.

Florentino sigue siendo favorito absoluto

Aun así, el presidente madridista continúa llegando como clarísimo favorito.

No solo por el peso institucional acumulado durante más de veinte años, sino también por el legado económico y estructural que deja: varias Champions League, una transformación gigantesca del club y la reforma del Santiago Bernabéu como uno de sus grandes símbolos de su mandato, aunque seguramente no haya tenido el éxito que tenía en su cabeza

Pero el simple hecho de que el madridismo vuelva a votar entre varias candidaturas ya convierte el 7 de junio en una fecha muy poco habitual para el Real Madrid moderno.

Porque durante muchísimo tiempo el debate electoral dentro del club prácticamente desapareció. Y ahora volverá algo que muchos socios más jóvenes ni siquiera habían vivido nunca: una campaña electoral real en el Real Madrid.