Las joyas 'low cost' de Letizia que se pueden comprar por menos de 32 euros  

La reina Letizia tiene acceso a algunas de las joyas más valiosas que se puedan encontrar. Desde los pendientes de chatones, al collar de perlas, pasando por las pulseras gemelas de diamantes, todas del lote de joyas de pasar al que tienen acceso las reinas de España.

Sin embargo, la consorte trata de combinar estas grandes piezas de joyería, tanto del lote de pasar como de su joyero personal, con bisutería asequible. Lo volvió a demostrar este martes en el Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, en el que lució un look total burdeos compuesto por una falda de lentejuelas y un jersey fino.

Pero lo que más llamó la atención fue el collar de eslabones que colocó sobre la prenda. Se trata de una pieza bicolor, que combina dorado con plateado, de la firma portuguesa Parfois. El collar cuesta 15,99 euros y todavía está disponible en la web de la marca aunque, a juzgar por lo que ha sucedido otras veces que la reina ha apostado por prendas o joyas low cost, no tardará en agotarse.

Letizia, con aros bicolor y collar de eslabones de Parfois GTRES

Letizia combinó el collar con otra pieza de bisutería, unos aros de acero inoxidable también bicolor, de nuevo de Parfois. Estos pendientes se pueden comprar todavía tanto en la web como en las tiendas de la popular marca y tienen el mismo precio que el collar: 15,99 euros.

Con esta elección, Letizia demuestra que se pueden lucir unas buenas piezas de bisutería por menos de 32 euros y que unos buenos accesorios son todo lo que hace falta para subir un estilismo de fiesta.

El idilio entre Letizia y Parfois no es nuevo ya que en 2016, en una visita a Portugal, eligió unos pendientes de cristales negros y, sin ir más lejos, el pasado agosto confió en la firma para la recepción de los galardonados en los Premios Princesa de Girona. En esa ocasión no eligió bisutería de la firma, sino un bolso de mano de piel trenzada en color negro que costaba 49, 99 euros.