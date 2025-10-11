Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Todos los 'looks' de Letizia el 12 de octubre: así ha evolucionado la reina en estas dos décadas
La consorte debutó en los actos de 2004, cinco meses después de su boda.

Uxía Prieto
  2024, un desfile pasado por aguaLa reina tuvo que echar mano de una gabardina ligeramente 'oversize' para afrontar el día de lluvia en Madrid.GTRES
  La vuelta al rojo de la reinaEn la recepción oficial, Letizia dejó ver el conjunto rojo de Poète que había elegido para la ocasión.GTRES
  2023, con un diseño de estampado floral de Juan VidalPara el debut de Leonor en el desfile vestida de militar, Letizia eligió un vestido azul midi de manga abullonada de Juan Vidal con el estampado floral como protagonista.GTRES
  2022, con lunares y aberturasLetizia se salió de su tónica habitual con este vestido verde oliva de estampado de lunares de Vogana. La prenda, con aberturas laterales en las mangas, fue la protagonista del look junto a los pendientes de perlas.GTRES
  2021, todavía con mascarilla y por primera vez sin Felipe VarelaEn una edición todavía muy marcada por la pandemia, la reina eligió un vestido de la diseñadora especializada en moda nupcial María Barragán. Era la primera vez que Letizia no apostaba por Felipe Varela para el 12-O.GTRES
  2020, reutilizando un Felipe VarelaLa pandemia obligó a cambiar el desfile por un pequeño acto en el palacio real y Letizia prefirió no estrenar y optar por un conjunto rojo de Felipe Varela que ya había lucido. GTRES
  2019, una reina de rosaEn esta edición, Letizia apostó por un total 'look' en rosa, desde el vestido hasta los grandes pendientes, perfectamente visibles con el recogido. GTRES
  Con un vestido con bordado de mariposasLa reina estrenó un vestido de Felipe Varela completamente bordado en rosa empolvado.GTRES
  2018, con americana cruzada y encajeLa reina dio la bienvenida al otoño apostando por una americana cruzada en beige durante el desfile militar. NurPhoto via Getty Images
  El 'look' de Felipe VarelaEn el palacio real, Letizia abandonó la chaqueta y dejó ver el estilismo de Felipe Varela, con una gran falda de encaje y un pequeño cinturón.Getty Images
  2017, el traje de chaqueta más sobrioLetizia volvió a confiar en Felipe Varela eligiendo un traje de chaqueta gris con bordados florales sobre la falda en un contexto de tensión por el referéndum independentista de Cataluña.Europa Press VIA GETTY IMAGES
  2016, el Felipe Varela más polémicoLa reina apostó por un vestido blanco con estampados florales en negro que no llamó la atención por su estética sino por su semejanza con un diseño de Oscar de la Renta.NurPhoto via Getty Images
  2015, Letizia de azulDe nuevo confiando en Felipe Varela, la reina eligió un vestido azul marino a juego con una chaqueta del mismo tono, firmando un 'look' discreto.Europa Press via Getty Images
  2014, su primer 12 de octubre como reinaEra un día grande y Letizia volvió a echar mano de Felipe Varela con un vestido de manga larga en tweed verde. NurPhoto via Getty Images
  Primer plano de LetiziaLa reina, sonriente y con melena suelta en la recepción en el palacio real. Getty Images
  2013, de rosa y burdeosLetizia eligió para su último año como princesa un vestido de encaje en tono burdeos con una chaqueta rosa de 'tweed' de Felipe Varela. Getty Images
  El vestido de encaje, a descubiertoEn el palacio real, la entonces princesa de Asturias dejó ver la prenda al completo, a juego con tacones y 'clutch'.Getty Images
  2012, de nuevo de 'tweed'Para la edición de 2012, Letizia apostó por otro conjunto de Felipe Varela, en este caso de falda y chaqueta en 'tweed'.Getty Images
  2011, su fórmula de confianza en moradoLa entonces princesa eligió la que era su fórmula de confianza durante esa época, en esta ocasión en tonos morados y también de Felipe Varela.Getty Images
  2010, el pantalón de la discordiaPor primera vez la actual consorte eligió un pantalón gris combinado con un chal, lo que muchos consideraron un error de protocolo.Gamma-Rapho via Getty Images
  Blusa rosa y gafas de solUna vez en la tribuna, Letizia se quitó el chal y dejó ver una blusa rosa. Tampoco prescindió de las gafas de sol, igual que la reina Sofía.Getty Images
  2009, clásica y en tonos lilaLetizia apostó por un vestido lila de Felipe Varela a con una chaqueta a tono.Gamma-Rapho via Getty Images
  2008, de grisLetizia volvió a elegir un discreto conjunto de Felipe Varela en tono gris con vestido y abrigo a juego.Getty Images
  2007, rizos y gafas de aviadorLa entonces princesa de Asturias sorprendió rizándose el pelo y con gafas de sol de aviador con cristales azules.Getty Images
  Las medias tampoco pasaron desapercibidasEl 'look' de Felipe Varela al completo llamó la atención, incluidas las medias grises tupidas con detalles de fantasía.GETTY IMAGES
  2006, en beige y coralDe nuevo de Felipe Varela, Letizia apostó por un vestido vaporoso en tono coral y un abrigo beige.Getty Images
  2005, a punto de dar a luz a LeonorEl desfile estuvo marcado por el avanzado estado de gestación de Letizia, que daría a luz a Leonor dos semanas más tarde. La entonces princesa optó por un conjunto crema de Felipe Varela y zapatos de tacó bajo. Getty Images
  2004, su primer 12 de octubreCinco meses después de su boda, Letizia debutó en la tribuna de autoridades como princesa de Asturias y futura reina. Getty Images
  Morado y marrón para su primera recepciónPara su primer desfile y recepción por el 12 de octubre, Letizia confió en Felipe Varela con una falda marrón, un jersey lila y una chaqueta en 'tweed'. Getty Images
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 