Letizia rompe su propia costumbre con un 'look' primaveral que nadie esperaba 

En los últimos dos años, la reina Letizia ha apostado por un perfil bajo a nivel estilístico en sus apariciones, convirtiendo el traje de chaqueta en su uniforme no oficial y repitiendo una y otra vez prendas que ya ha lucido anteriormente, incluso en ocasiones marcadas a fuego en el calendario de la casa real como cenas de gala en el Palacio Real.

A pesar de esa renovada sobriedad en su armario, la consorte sigue reservando un puñado de actos en los que estrena alguna prenda o accesorio. Este lunes ha vuelto a hacerlo en el almuerzo ofrecido en honor al presidente de Portugal, António José Seguro, y la primera dama, Margarida Maldonado Freitas.

Letizia ha sorprendido con un vestido rosa empolvado, uno de sus colores favoritas para grandes citas, de manga francesa, corte recto y cuello redondo envolvente que suma personalidad al estilismo.

Letizia, con su vestido rosa empolvado este lunes en el Palacio Real GTRES

La reina lo ha confirmado con unos zapatos que también son nuevos en su armario y siguen la misma gama cromática que el vestido. Se trata de unos salones de tacón bajo con un gran lazo sobre la punta de Carolina Herrera que son perfectos para ir cómoda a cualquier evento en esta época del año con la subida de las temperaturas.

En cuanto a las joyas, Letizia ha rescatado unos pendientes de nácar en forma de flor de la firma Yanes que redondean el primaveral estilismo de la reina que, como cada día, también ha lucido su anillo de Coreterno.

Letizia ha mantenido la sencillez en el apartado beauty, luciendo su melena suelta con un acabado sedoso y brillante. La reina ha apostado por un maquillaje basado en la luminosidad de la piel del rostro, con un ligero gloss labial en tonos rosas a juego con unas sutiles sombras de ojo para enmarcar la mirada.

Margarida Maldonado Freitas y la reina Letizia, en el Palacio Real GTRES

Con su elección, la reina parece haberse coordinado con Margarida Maldonado Freitas, la primera dama de Portugal, que ha elegido otro vestido de corte recto y en color pastel, en su caso verde aguamarina.