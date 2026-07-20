Los jugadores de la selección dejan el chándal en el banquillo y visten trajes de Loewe para visitar Zarzuela y Moncloa

La camiseta blanca de la segunda equipación de la selección española y el chándal noventero de Adidas han causado auténtico furor entre los aficionados en estas últimas semanas, pero los jugadores se han despojado de su vestimenta deportiva tras pasar por su hotel en Madrid antes de ser recibidos en Zarzuela y Moncloa.

En su lugar, han lucido los trajes de Loewe que la firma de lujo española diseñó para el Mundial. La marca ha firmado un acuerdo para vestir tanto a la selección masculina como a la femenina hasta 2030 y diseñar el uniforme de viaje para el equipo dirigido por Luis de la Fuente ha sido el primer paso de esta colaboración.

Rodri, con el traje y el polo azul, portando la copa del mundo. Getty Images

Las estrellas de la selección han lucido el traje de lana ligeramente holgado que lleva el escudo de la selección bordado en el pecho. Además, la chaqueta tiene un forro de rayas donde el equipo de la marca bordó el Anagram, el logo de Loewe, en color rojo. De hecho, los 26 futbolistas llevaban una de las mangas del traje remangada y se podría apreciar este forro.

La foto de la familia de la selección en Zarzuela. Getty Images

Los jugadores han combinado el traje con un polo de algodón en un vibrante azul, y unos zapatos negros estilo derby elaborados en piel de ternera.

Nico Williams, con el traje de Loewe en la campaña promocional. LOEWE

Al salir del hotel, algunos de los jugadores también llevaban los bolsos que la marca había puesto a disposición. Entre ellos, el clásico modelo Puzzle, que se ha convertido en un emblema de la firma, o el Amazona 180 reinventado por Jack McCollough y Lazaro Hernandez —los directores creativos de Loewe— en este último año.