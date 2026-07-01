Inés García revela cómo empezó su relación con Lamine Yamal: "Si os esperabais algo superloco, lo siento"

Lamine Yamal está siendo uno de los protagonistas indiscutibles del mundial. El futbolista del FC Barcelona y de la Selección Española está siendo una de las estrellas del torneo, donde ha contado con el apoyo de su novia, Inés García, que viajó a Estados Unidos para los primeros partidos de la fase de grupos.

Desde que su relación se hizo pública mientras disfrutaban de unas vacaciones en Grecia, la influencer y el futbolista ya no se esconden. De hecho, García subió en la noche del martes un vídeo en su cuenta de TikTok en el que reveló cómo había conocido a Yamal y cómo empezó su relación. "Si os esperabais algo superloco, lo siento", avanzó.

"Os voy a contar cómo conocí a mi novio", empieza la influencer en el vídeo, en el que también revela que viajará a Los Ángeles para ver el partido de España contra Austria. "Seguramente que esperéis una historia de amor perfecta, loca", bromea la influencer.

Nada más lejos de la realidad. "Nos conocimos por redes sociales", comenta García, que asegura que su relación con Yamal viene de lejos. "Llevamos mucho más tiempo de lo que la gente se cree. A mí me empezaron a ver con él cuando fuimos a Grecia o unas semanas antes. Pero yo conozco a Lamine desde hace mucho más. A ver, mucho más tampoco son tres años, pero bastantes más meses de los que la gente se cree", explica la influencer en el vídeo.

García asegura que el futbolista "es el mejor" y que espera que puedan celebrar sus cumpleaños en Estados Unidos porque eso significaría que la Selección Española estaría a punto de estar en la final del mundial.

"Le hemos dado tiempo a las cosas. Hemos dejado que las cosas vayan bien, conociéndonos poco a poco. También estuvimos mucho tiempo hablando antes de vernos", ha añadido García sobre su relación con Lamine Yamal.

Tras contar la historia, el futbolista no ha dudado de comentar la publicación de su novia. "gracias!! solo te falta el haul", ha bromeado la estrella de la Selección Española.