Manuel Mandianes, antropólogo del CSIC, sobre el ocaso del lino gallego: "Llevar ropa artesana, elaborada en casa, se veía como de pobres"

Galicia ha tenido históricamente un fuerte vínculo con el textil, especialmente con el lino. Y, aunque es cierto que actualmente cuenta con un gran prestigio, pocos saben que hasta algo más de la mitad del XX, había una producción doméstica para autoconsumo de la cual se encargaban las mujeres del medio rural.

Según el antropólogo del CSIC, Manuel Mandianes, las primeras notas de cultivo del lino allí son del libro II de Geografía de Estrabón, un historiador griego que vivió entre los siglos I antes de Cristo y I después de Cristo. Allí no solo se recoge su cultivo, sino que además también se incluye la existencia de telares verticales.

Con el paso del tiempo, sobre mediados del siglo XVIII, los telares fueron evolucionando. "Los de esa época eran prácticamente como los que siguieron funcionando hasta los años setenta del siglo XX, momento en que se dejó de sembrar y la elaboración artesanal de prendas de lino cayó en desuso", señala en una entrevista con el diario 'El País'.

En aquel momento fue cuando empezó a ponerse de moda y, entonces, llevar ropa artesana y hecha en casa se convirtió en algo de pobres. "Fue cuando la ropa hecha se popularizó. Desde ese momento, llevar ropa artesana, elaborada en casa, se veía como de pobres o de gente que no estaba al corriente de lo que se pasaba en el mundo", agrega el mismo. Esto llevó a la desaparición progresiva de los cultivos de lino en Galicia, los cuales cayeron prácticamente en el olvido.

Liño de Galicia: el taller que busca recuperar la manufactura tradicional del lino textil

Ante la pérdida de la costumbre y tradición de la manufactura tradicional del lino textil, y el aumento del prestigio por lo rural y tradicional, ha surgido la iniciativa Liño de Galicia: un taller artesanal vinculado a la Asociación Amigos do Liño y reconocido por la Xunta de Galicia que se dedica a la recuperación de esta práctica.

Se encuentra localizado en Zas (A Coruña) y fabrica piezas artesanales de todo tipo (telas, puntillas, cortinas, pantalones, chaquetas y camisas) que posteriormente se ponen en venta.