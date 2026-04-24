Pregunta a un panadero que vende muchísimo por qué no abre también por las tardes y su respuesta es para reflexionar profundo 

La popular empresaria española Yaiza Canosa ha explicado cuál es la filosofía de trabajo del panadero que tiene la tienda debajo de su casa y, con esa historia, ha provocado una reflexión colectiva sobre los tipos de empresarios y sus formas de vida.

"Estoy enamorada del discurso de mi panadero. El panadero de debajo de mi casa tiene el mejor pan de la zona, hay cola para comprar el pan. Pero a las dos de la tarde cierra", explica.

"Y un día cojo y le digo: 'Tío, pero ¿por qué cierras a las dos de la tarde? Si cierras a las ocho, estarías vendiendo el doble de pan", señala.

"Es que no quiero mas"

La respuesta de él fue tajante: "Porque yo vivo muy bien y yo quiero recoger al cole a mi hijo todos los días e irme a jugar con él. Y este es el tipo de empresario que quiero ser. Es que no quiero más".

"Y digo: 'Pues ole tú. Efectivamente'. ¿Qué tipo de empresario quieres ser? Para él, él es el tipo más exitoso del mundo", deja claro Canosa.

De hecho, el panadero puede considerarse un afortunado con los datos en la mano. Según datos d la Encuesta de Población Activa (EPA), casi la mitad de trabajadores (el 49,55%) no puede modificar su jornada laboral para poder asumir responsabilidades relacionadas con el cuidado de otras personas.

El 73% considera que su empresa dificulta la conciliación

Pero hay más: según un estudio del IESE Business School, siete de cada diez trabajadores (73%) consideran que su empresa dificulta la conciliación, ya sea de forma ocasional o sistemática. Además, una mayoría percibe que acogerse a medidas de flexibilidad puede perjudicar su carrera profesional, lo que desincentiva su uso.

Además, casi uno de cada cuatro españoles afirma que su conciliación es mala, según el IV Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon. En el caso de las familias numerosas, la percepción es aún más crítica: el 80% considera que la conciliación es directamente un problema, especialmente por la dificultad de compatibilizar horarios laborales con el cuidado de los hijos