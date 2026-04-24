Antonio Muñoz Molina sorprende al hablar de una serie de televisión: "Es el mejor retrato de la verdadera vida americana que yo he visto en televisión"

Los escritores Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina han estado en el programa 'La Ventana' donde han hablado de algunas de las series que más les han marcado. Una de las que han mencionado ha sido la de 'Better Call Soul', la precuela y spin-off de 'Breaking Bad'.

La serie, emitida entre 2015 y 2022, se encuentra ambientada entre inicios y mediados de la década del 2000, seis años antes de la historia de 'Breaking Bad', ambas creadas por Vince Gilligan. Y, según ha defendido el escritor Antonio Muñoz, es, probablemente, una de las que mejor representa a la sociedad americana, lejos de idealizaciones y fantasías.

"Yo creo que esta serie es el mejor retrato de la verdadera vida americana que yo he visto en televisión", ha señalado el mismo durante el programa. "El que quiera saber cómo es la vida americana tiene que verla", ha continuado el mismo, que ha reconocido que en un inicio llegó a ocultarle a Elvira que la estaba viendo debido a los prejuicios.

"Yo empecé a ver 'Better Call Saul', pero no se lo dije a ella porque yo pensaba que no le iba a gustar. (...) La veía en secreto y me fui dando cuenta de que era una maravilla. Le dije 'tienes que verla, a pesar de tu prejuicio'", ha comentado el escritor, acompañado de Elvira Lindo, quien también ha puesto en valor la obra y ha reconocido que es una de sus series favoritas.

"Creo que al final fue una de nuestras series favoritas y creo que el final de esa serie es de los más impresionantes que yo he visto en la historia", ha asegurado Elvira Lindo por su parte.

De qué va 'Better Call Soul'

La serie, que cuenta con seis temporadas y 63 episodios, se encuentra centrada en el personaje del abogado Saul Goodman, más de un lustro antes de conocer a Walter White. La trama va de cómo un abogado llamado Jimmy McGrill, que a duras penas llega a final de mes, consigue llegar a ser el abogado criminalista de Saul Goodman.