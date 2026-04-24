Un joven mata por la espalda a un menor de edad en Puente de Vallecas (Madrid)

Un menor de edad, de 17 años, ha perdido la vida después de ser apuñalado por otro joven este mediodía desde un patinete en Puente de Vallecas (Madrid), según ha confirmado este viernes la Policía Nacional. Se trata del noveno asesinato en la región en lo que llevamos de año.

El asesinato ha ocurrido en la calle y a plena luz del día, sobre las 15:00 horas, a la altura de Vizconde de Arlesson, cerca de la estación de cercanías de Entrevías. La víctima iba acompañado de su novia cuando de repente ha sido atacado por la espalda, recibiendo sorpresivamente al menos dos puñaladas con un cuchillo. Después, ha escapado de forma rápida en su vehículo.

Por ahora, no se descarta ninguna hipótesis, aunque fuentes cercanas a la investigación han hallado vínculos entre la víctima y los Trinitarios, mientras que el autor de los hechos está relacionado con otra banda armada, los Ñetas. Según recoge el diario 'ABC', algunos miembros de este último grupo habrían celebrado la muerte del asesinado por redes sociales.

La víctima, nacida en 2008, era de nacionalidad española y origen hondureño. Las autoridades, que se desplazaron hasta el lugar de los hechos, han intentado realizarle maniobras de reanimación hasta que han llegado los sanitarios, aunque el joven finalmente ha fallecido por las heridas del ataque. La Policía busca al autor del homicidio mientras no descarta que se trate de un ajuste de bandas, pues las dos mencionadas llevan tiempo disputándose el control de Vallecas.

No es la primera vez que ocurre un incidente de este tipo. El pasado 30 de marzo de 2025 otro joven, aunque mayor de edad en aquella ocasión, también perdió la vida por un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la Avenida de la Albufera por una banda rival que también circulaba en patinete.